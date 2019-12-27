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В "Укртелекоме" передумали повышать тарифы на телефонную связь

В "Укртелекоме" передумали повышать тарифы на телефонную связь
15:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Укртелекоме" заявили, что не будут повышать тарифы на телефонную связь с 1 января 2020 года.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" не будет повышать тарифы на фиксированную телефонную связь с 1 января 2020 года из-за "социальной важности услуги". Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Рост расходов на оказание услуг связи как в компании, так и в отрасли в целом, вызвало необходимость повышения цен. Это уже отразилось в постепенном увеличении цен на рынке мобильной связи. В то же время, "Укртелеком» нашел возможность сдержать подорожание своей услуги фиксированной телефонии в пределах Украины, учитывая ее значимость для населения",- говорится в сообщении.

Отмечается, что компания продолжает тщательно анализировать макроэкономическую и рыночную ситуацию, чтобы предлагать клиентам самые доступные цены на услуги, с учетом их социальной значимости.

"Укртелеком" с 2020 года начнет отключать таксофоны

Компания "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины.

Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

Напомним, с Нового года тарифы на пользование услугами "Укртелеком" увеличатся почти на четверть.

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Укртелеком, Оператор связи, Тарифы на связь.
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