С 1 января "Укртелеком" значительно повышает стоимость услуг

"Укртелеком" повышает тарифы на услуги телефонной связи. Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов. По его слова тарифы вырастут на 20-24 процентов. В денежном эквиваленте это 18-24 грн. Новые тарифы начнут действовать с января 2020 года.
По словам Михаила Шуранова, тариф "Домашний Безлимитный" меняется с 99 до 123 гривен в месяц, "Домашний Базовый" — с 94 до 117 гривен, "Простой" — с 67,10 до 73,81 гривен в месяц.
Кроме этого, изменятся тарифы и на другие услуги компании. К примеру на проводное радио, IP-telex, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнеса, и др.
Согласно новым тарифам, за стационарный телефон, который подключен по отдельной лини и не имеет почасовой оплаты, придется заплатить 61, 51 гривень - для населения. Предприятиям, учреждениям и ФЛП - связь будет стоить 67,10 гривень.
Если ваш телефонный аппарат подключен к спаренной телефонной линии и у вас нет почасовой оплаты местных звонков, то такой вариант связи будет немного дешевле. 49,21 грн - для населения и 53,68 грн - для предприятий, учреждений и ФЛП.
Напомним, с нового года для украинцев будут действовать две цены на газ в течение отопительного сезона от НАК Нафтогаз.