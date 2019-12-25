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С 1 января "Укртелеком" значительно повышает стоимость услуг

С 1 января "Укртелеком" значительно повышает стоимость услуг
12:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:С Нового года тарифы на пользование услугами "Укртелеком" увеличатся почти на четверть.

"Укртелеком" повышает тарифы на услуги телефонной связи. Об этом заявил директор по корпоративным коммуникациям компании Михаил Шуранов. По его слова тарифы вырастут на 20-24 процентов. В денежном эквиваленте это 18-24 грн. Новые тарифы начнут действовать с января 2020 года. 

По словам Михаила Шуранова, тариф "Домашний Безлимитный" меняется с 99 до 123 гривен в месяц, "Домашний Базовый" — с 94 до 117 гривен, "Простой" — с 67,10 до 73,81 гривен в месяц.

Кроме этого, изменятся тарифы и на другие услуги компании. К примеру на проводное радио, IP-telex, подключения оборудования охранной сигнализации, TV Бизнеса, и др.

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Согласно новым тарифам, за стационарный телефон, который подключен по отдельной лини и не имеет почасовой оплаты, придется заплатить 61, 51 гривень - для населения. Предприятиям, учреждениям и ФЛП - связь будет стоить 67,10 гривень.

Если ваш телефонный аппарат подключен к спаренной телефонной линии и у вас нет почасовой оплаты местных звонков, то такой вариант связи будет немного дешевле. 49,21 грн - для населения и 53,68 грн - для предприятий, учреждений и ФЛП. 

Напомним, с нового года для украинцев будут действовать две цены на газ в течение отопительного сезона от НАК Нафтогаз.

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Тарифы, Связь, Укртелеком, Телефон, Повышение тарифов.
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