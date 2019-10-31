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"Укртелеком" с 2020 года начнет отключать таксофоны

"Укртелеком" с 2020 года начнет отключать таксофоны
12:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В компании сообщили, что на сегодняшний день услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна.

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 февраля 2020 года прекратит предоставление услуг фиксированной телефонной связи, осуществляемой с таксофонов. 

Об этом сообщила пресс-служба компании. "Развитие различных каналов коммуникаций привело к уменьшению спроса на некогда востребованные услуги таксофонов… "Укртелеком" принял решение о прекращении с 01.02.2020 года предоставления услуг фиксированной телефонной связи, предоставляемых с таксофонов", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что оборудование, которое используется на таксофонной сети, физически и морально устарело, и вообще не производится в Украине, а также это вызывает сложности с эксплуатацией.

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Также в компании сообщили, что на протяжении последних лет услуга телефонной связи, предоставляемой с таксофонов, является убыточной. "Если, например, в 2017 году ежемесячно было около 900 тысяч минут разговоров с помощью таксофонов, то уже в 2019 году - менее 380 тысяч минут. Это в разы меньше, что вполне понятно.

Ведь, из-за доступности современных услуг (мобильная связь, коммуникаторы, менеджеры и т.д.), услуги таксофонии потеряли социальную значимость", - добавили в компании. Сообщается, что оператор сосредоточился на модернизации и развитии телекоммуникационной инфраструктуры, чтобы предоставлять клиентам современные услуги, в частности, оптического интернета.

"Надеемся на понимание тех немногих пользователей услуги и уверены, что в случае необходимости они выберут для себя современный и доступный канал коммуникации", - отметили в "Укртелекоме".

Сообщается также, что в настоящее время "Укртелеком" реализует проект по развитию оптики и подключает к ней села, чтобы тысячи их жителей могли пользоваться быстрым интернетом и телевидением.

"Укртелеком" прекратит подключение домашних радиоточек с 1 января 2020 года. В компании сообщили, что на сегодняшний день услуга проводного радио из-за своей устарелости невыгодна и неудобна, однако существующие абоненты продолжат пользоваться проводным радио на действующих условиях.

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Компания "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет широкий спектр телекоммуникационных услуг во всех регионах страны. Является одним из лидеров среди провайдеров фиксированного интернета в Украине с наибольшим интернет-покрытием и разветвленной оптической сетью. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).

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Укртелеком, Таксофоны.
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