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Столярчук просит суд восстановить его в должности замгенпрокурора

Столярчук просит суд восстановить его в должности замгенпрокурора
11:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Бывший заместитель генпрокурор Юрий Столярчук просит Окружной административный суд столицы восстановить его в должности.

Как сообщает пресс-служба Окружного админсуда Киева, Столярчук обратился с иском к Генпрокуратуре с просьбой признать противоправным и отменить приказ генпрокурора от 25 сентября об освобождении от должности заместителя генпрокурора.

В то же время истец просит восстановить его в указанной должности.

"Судом решается вопрос об открытии производства по данному административному делу", - говорится в сообщении.

В суде напомнили, что недавно к ОАСК с иском обратился Сергей Кизь, который также оспаривает свое увольнение с должности заместителя генерального прокурора.

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25 сентября генпрокурор Руслан Рябошапка уволил Кизя и Столярчука с должностей заместителей генпрокурора.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры, Кизь и Столярчук были уволены "в связи с вступлением в действие закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры".

Ранее Рябошапка уволил всех остальных заместителей генпрокурора.

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ГПУ, Суд, Юрий Столярчук, Сергей Кизь.
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