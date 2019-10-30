Рябошапка о давлении со стороны Портнова: Нам надо делать свое

Новости Украины:Генпрокурор заявил, что давление Портнова и Дубинского его "не сильно огорчает".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что сейчас наблюдает за тем, что происходит, и это абсолютно не влияет на его действия и планы.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление со стороны Андрея Портнова, и таких депутатов, как Александр Дубинский и Максим Бужанский.

"Что значит "чувствую давление"? Я наблюдаю за тем, что происходит. Сказать, что это меня особенно огорчает - я не скажу. На мои действия, планы, поступки это не влияет абсолютно. Нам надо делать свое, то, что мы считаем нужным", - сказал Рябошапка.

На вопрос, что он думает по поводу того, почему происходит это давление, он ответил, что "у каждого из этих людей есть свои планы, мотивы".

"Лукаш атакует, очевидно, чтобы дискредитировать вследствие того, что у нее есть подозрение, и дискредитировать это подозрение. У Портнова есть какие-то свои мотивы, связанные с тем, что, возможно, прокуратура не делает того, что хочет Портнов. У депутатов, которые даже из нашей фракции - они, возможно, чего-то хотят, или тот, кто ими управляет, чего-то хочет, чего прокуратура не делает для них. Но мы будет исходить из того, что собственно нужно людям, а не определенным группам людей ", - подчеркнул Рябошапка.

Как известно, 19 мая Портнов вернулся в Украину после более 5 лет жизни за границей. В период с 2010 до 2014 года он был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.