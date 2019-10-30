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Рябошапка о давлении со стороны Портнова: Нам надо делать свое

Рябошапка о давлении со стороны Портнова: Нам надо делать свое
22:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Генпрокурор заявил, что давление Портнова и Дубинского его "не сильно огорчает".

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что сейчас наблюдает за тем, что происходит, и это абсолютно не влияет на его действия и планы.

Об этом он сказал, отвечая на вопрос о том, чувствует ли он давление со стороны Андрея Портнова, и таких депутатов, как Александр Дубинский и Максим Бужанский.

"Что значит "чувствую давление"? Я наблюдаю за тем, что происходит. Сказать, что это меня особенно огорчает - я не скажу. На мои действия, планы, поступки это не влияет абсолютно. Нам надо делать свое, то, что мы считаем нужным", - сказал Рябошапка.

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На вопрос, что он думает по поводу того, почему происходит это давление, он ответил, что "у каждого из этих людей есть свои планы, мотивы".

"Лукаш атакует, очевидно, чтобы дискредитировать вследствие того, что у нее есть подозрение, и дискредитировать это подозрение. У Портнова есть какие-то свои мотивы, связанные с тем, что, возможно, прокуратура не делает того, что хочет Портнов. У депутатов, которые даже из нашей фракции - они, возможно, чего-то хотят, или тот, кто ими управляет, чего-то хочет, чего прокуратура не делает для них. Но мы будет исходить из того, что собственно нужно людям, а не определенным группам людей ", - подчеркнул Рябошапка.

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Как известно, 19 мая Портнов вернулся в Украину после более 5 лет жизни за границей. В период с 2010 до 2014 года он был заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича.

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ГПУ, Андрей Портнов, Руслан Рябошапка, Александр Дубинский, Максим Бужанский.
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