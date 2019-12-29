Компания "Тедис Украина" выиграла суд против АМКУ

Новости Бизнеса:Крупнейший дистрибьютор табачной продукции в Украине выиграл суд против АМКУ.

Компания "Тедис Украина", которая является крупнейшим дистрибьютором табачной продукции, отсудила право концентрации, которое хотел отменить Антимонопольный комитет.

Об этом говорится в решении Верховного суда.

Так, Верховный суд согласился с доводами компании о том, что оспариваемое решение АМКУ является противоправным, принятым при неправильном применении норм закона о защите экономической конкуренции и без доказательств оснований для отмены собственных решений от 2011 года.

Как сообщалось ранее, Антимонопольный комитет Украины решением от 16.12.2016 "О нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа" признал, что ООО "Тедис Украина" занимало монопольное положение на общегосударственном рынке дистрибуции сигарет и совершило нарушение, предусмотренное ст. 13 Закона Украины "О защите экономической конкуренции", а именно устанавливало такие цены, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке и другое. На общество наложен штраф в размере 431 млн грн, который подлежит уплате в государственный бюджет.

ООО "Тедис Украина" обжаловало указанное решение в судебном порядке. Решением хозяйственного суда г. Киева, оставленным без изменений Киевским апелляционным хозяйственным судом, при участии Генеральной прокуратуры Украины в удовлетворении иска общества отказано, решение Антимонопольного комитета Украины оставлено без изменений.

Не оставляя попыток избежать ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, обществом обжаловано решение судов об отказе в удовлетворении иска в Верховный Суд.