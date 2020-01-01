Акции Apple в новом году могут вырасти до $300

Новости Бизнеса:По мнению аналитика Citi, стоимость акции Apple превысит $300 в 2020 году.

Аналитик Citi Джим Сува прогнозирует высокие продажи носимых устройств Apple, в частности Apple Watch и AirPods, в праздничном квартале 2019 года.

Сува считает, что стоимость акций AAPL превысит отметку в $300 за единицу в начале 2020 года. Он также отметил, что Apple не испытывает проблем с производством AirPods Pro, а просто не может удовлетворить высокий спрос на гаджет.

Помимо беспроводных наушников, аналитик также назвал Apple Watch Series 3 очень популярным продуктом в праздничный период, особенно, учитывая снижение цены в США до $129.

В 2019 году рост акций Apple составил около 80%. Это самый высокий показатель компании с 2009 года. Ожидается, что Apple отчитается о прибыли за праздничный квартал в начале февраля 2020 года.