Рост 21 000%: холдинг CD Projekt S.A. продемонстрировал крупнейший скачок акций

Новости Бизнеса:CD Projekt подорожала на 21 000% благодаря играм серии The Witcher.

CD Projekt редко радует игроков новыми проектами, но это не помешало компании показать самый большой рост стоимости акций.

Если верить Bloomberg, то с 2009 года стоимость активов польского холдинга CD Projekt S.A., частью которого является студия CD Projekt RED, выросла на 21 000%. По словам издания, это крупнейший скачок среди публичных европейских компаний, входящих в STOXX 600.

Не удивительно, но факт, что главной причиной стремительного роста стала серия The Witcher. Так, на 2019 год суммарные продажи игр о приключениях средневекового рыцаря-одиночки достигли 40 миллионов копий. Притом более 20 миллионов проданных копий пришлись на The Witcher 3 с учетом PlayStation 4, Xbox One и PC.

Учитывая выход сериала "Ведьмак" от Netflix, продажи могут вырасти, так как после выхода сериала популярности проекта выросла. Если верить Steamcharts, то 25 декабря в Steam-версию The Witcher 3 играло 62 тысячи геймеров. Это самый высокий показатель за последние три года, а до этого первенство держал май 2016, когда после релиза дополнения "Кровь и вино" в игру зашло 49 тысяч геймеров.

В то же время на родине CD Projekt дела обстоят хуже. За те же 10 лет польский фондовый индекс WIG20 снизился на 11%, а уже упомянутый STOXX 600 поднялся на 65%.

Несмотря на отсутствие релизов в 2019 году и фокус компании на одной игре за раз, CD Projekt сумела поднять свою стоимость на 86%, достигнув рыночной оценки в $6.8 миллиардов. К тому же аналитики рассчитывают, что компания повысит прибыль до $845 миллионов за счет апрельского релиза в лице Cyberpunk 2077.

CD Projekt и сама делает большую ставку на проект, и в третьем квартале 2019 года потратила на разработку игр, включая Cyberpunk 2077, более $10 млн.

Cyberpunk 2077 выйдет уже 16 апреля 2020 года на PlayStation 4, Xbox One, а также платформе PC в магазинах Steam, GOG и Epic Games Store.