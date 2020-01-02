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Airbus вырвал у Boeing статус крупнейшего производителя самолетов

Airbus вырвал у Boeing статус крупнейшего производителя самолетов
06:17 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Бизнеса:Airbus обогнал Boeing по количеству поставленных за 2019 год самолетов.

Концерн Airbus впервые с 2011 года стал крупнейшим в мире производителем самолетов: компания превысила прогнозируемые показатели и поставила 863 самолета в 2019 году, опередив своего американского конкурента Boeing, по информации источников, отслеживающие авиатрафик и ситуацию в аэропортах.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Перестановка в списке лидеров авиационного рынка была ожидаемой, поскольку Boeing все еще переживает кризис после запрета на полеты модели 737 MAX. Однако рекордные показатели по Европе подчеркивают, какой огромный путь придется проделать Boeing, чтобы вернуть свою позицию.

Boeing остановит или сократит выпуск самолетов 737 MAX

Airbus, которому в связи с производственными проблемами в октябре пришлось понизить целевой показатель 2019 года на 2-3 процента (до 860 единиц), задействовал дополнительные ресурсы и работал до последнего, успев поставить 863 самолета за год.

По сравнению с 2018 годом, когда компания поставила 800 самолетов, объем поставок вырос на 7,9 процента.

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Airbus, Boeing, Самолеты.
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