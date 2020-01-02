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АМПУ углубит дно Припяти

АМПУ углубит дно Припяти
23:47 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:АМПУ осуществит дноуглубление украинского участка реки Припять.

Филиал ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) "Дноуглубительный флот" заключил договор на проведение дноуглубительных работ для обеспечения гарантированных габаритов судового хода на украинском участке р.Припять протяженностью 64,5 км, сообщила пресс-служба АМПУ.

"АМПУ совместно с Министерством инфраструктуры Украины проводят системную работу по улучшению условий судоходства на внутренних водных путях. В 2019 году наш специализированный филиал "Дноуглубительный флот" впервые за последние шесть лет осуществил дноуглубления на каскаде водохранилищ Днепра в объеме почти 800 тыс. куб. м. Работы на Припяти в 2020 году будут проходить в соответствии с Дорожной картой улучшения судоходства на реках Днепр и Припять в рамках проекта по восстановлению международного водного пути Е-40", - цитирует пресс-служба руководителя предприятия Райвиса Вецкаганса.

Работы выполнит подрядчик ООО "СОБИ", который стал победителем аукциона в рамках открытых торгов в электронной системе публичных закупок ProZorro, предложив самое низкое ценовое предложение.

Общий объем ремонтного черпания составляет 100 тыс. куб. м грунта. Результатом работ будет обеспечение гарантированных габаритов судового хода (глубина - 1,6 м, ширина - 35 м, радиус закругления - 300 м) на украинском участке реки Припять общей протяженностью 64,5 км.

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Стоимость работ по договору составляет почти 9,9 млн грн без НДС. Все работы будут проводиться с обязательным соблюдением требований экологической безопасности.

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Мининфраструктуры, Припять, АМПУ, Дноуглубление.
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