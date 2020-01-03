Впечатляет: Акции Apple "взлетели до небес"

Новости Бизнеса:Акции компании Apple впервые достигли $300 за штуку.

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн. На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн.

Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.

В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила $1 трлн.