Скачать
Пятница, 03.01.2020
Альманах:
Самые важные события в Украине и мире за 2019 год
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Итоги дня 2 января: новый посол США в Украине и эффектное возвращение "льва" в Милан
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Убийство Шеремета: защита Кузьменко обратилась к Денисовой
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
Ливерпуль уверенно обыграл Шеффилд Юнайтед в АПЛ (Фото, Видео)
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день
3 января - приметы и обряды в Прокопьев день

Впечатляет: Акции Apple "взлетели до небес"

Впечатляет: Акции Apple "взлетели до небес"
09:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Акции компании Apple впервые достигли $300 за штуку.

Цена акций Apple 2 января впервые превысила порог в $300. К закрытию торгов стоимость бумаг американской компании выросла на 2,3%, до $300,35.

Об этом сообщает Financial Times.

По данным газеты, рыночная капитализация Apple достигает $1,33 трлн. На втором месте по капитализации идет Microsoft с $1,23 трлн.

СМИ: Huawei получила от властей Китая $75 миллиардов

Акции Apple впервые превысили $200 в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз, отмечает FT.

В сентябре 2019 года Apple выпустила новые модели смартфонов: iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11. После презентации новых гаджетов капитализация компании превысила $1 трлн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Apple, Акции, Компания.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какие продукты лучше обходить стороной в супермаркете?
02 Простые продукты, которые защищают от геморроя
03 Кофе и сахарозаменитель - вещи несовместимые: в чем проблема
04 Пристайко отреагировал на перенос визита Помпео
05 Дубилет разоткровенничался о своей зарплате
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Мы будем решительно мстить Америке&quot;: в Иране отреагировали на гибель Сулеймани
В Иране отреагировали на гибель Сулеймани
Дети &quot;неграждан&quot; Латвии получат гражданство: закон вступил в силу
Дети "неграждан" Латвии получат гражданство
Когда же долгожданная зима? Прогноз погоды на выходные
Когда же долгожданная зима? Погода на выходные
&quot;Климатическая забастовка&quot; и &quot;климатическое ЧП&quot;: слова года 2019
"Климатическая забастовка" и "климатическое ЧП": слова года 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь