На Южно-Украинской АЭС включили третий энергоблок

Новости Бизнеса:Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети.

6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме, сообщает НАЭК "Энергоатом" в понедельник.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.