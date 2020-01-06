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На Южно-Украинской АЭС включили третий энергоблок

На Южно-Украинской АЭС включили третий энергоблок
10:16 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети.

6 января 2020 года в 03:43 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС подключен к энергосети после устранения замечаний. Первый и второй энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме, сообщает НАЭК "Энергоатом" в понедельник.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на Южно-Украинской АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

4 января 2020 года в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС был отключен от энергосети действием автоматической защиты.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины, эксплуатирует 15 энергоблоков, энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

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АЭС, Электроэнергия, Энергоатом, Южно-Украинская АЭС.
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