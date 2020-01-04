Сработала автоматическая защита: 3-й энергоблок Южно-Украинской АЭС отключился

Новости Украины:На Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая защита, отключили третий энергоблок.

На Южно-Украинской АЭС из-за срабатывания автоматической защиты отключен от сети энергоблок №3, причины выясняются.

Об этом сообщает пресс-центр Энергоатома.

"4 января 2020 в 05:04 энергоблок №3 Южно-Украинской АЭС отключен от энергосети действием автоматической защиты. Причины срабатывания защиты выясняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на ЮУ АЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

В настоящее время в работе находятся два энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 2040 МВт.

Замечаний к работе основного оборудования действующих энергоблоков и персонала нет.

Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК "Энергоатом". Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегатапресс-центр Энергоатома. общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь - гидроагрегат № 3).