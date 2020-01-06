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Airbus обогнал Boeing по продажам самолетов

Airbus обогнал Boeing по продажам самолетов
10:21 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место.

Европейская компания впервые с 2011 года стала крупнейшим производителем самолетов в мире после того, как в 2019 году были поставлены 863 воздушных судна. Об этом пишет "Коммерсант".

Целевой показатель Airbus был 860 самолетов. Поставки выросли на 7,9%, с 800 самолетов в 2018 году.

В Airbus отказались комментировать Reuters цифры, которые должны быть проверены до их официальной публикации. В период с января по ноябрь Boeing поставил 345 самолетов, в основном дальнемагистральных.

Boeing с начала 2020 года приостановил производство среднемагистральных самолетов Boeing 737 MAX.

Напомним, полеты самолетов Boeing-737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф.

В марте при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.

В Boeing рассчитывают восстановить поставки 737 MAX клиентам в четвертом квартале этого года, однако отраслевые эксперты считают, что полеты этих лайнеров не возобновятся до 2020 года.

Расходы, связанные с выплатой различных компенсаций в результате приостановки полетов 737 MAX, сократили выручку Boeing во втором квартале на 5,6 млрд долл, а чистую прибыль - на 8,74 млрд долл.

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Airbus, Boeing, Самолеты, Продажа самолетов.
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