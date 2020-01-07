Ernest Airlines прекращает действие лицензии рейсов с Украины

Новости Бизнеса:Итальянский лоукостер Ernest Airlines отменил часть рейсов из Украины.

Итальянский авиаперевозчик Ernest Airlines за последние два дня отменил сразу несколько рейсов из украинских аэропортов "Жуляны" ( "Киев" имени Игоря Сикорского), Львов и Одесса.

Об этом сообщает avianews.com.

Согласно онлайн-табло аэропортов, 5 января лоукостер не выполнил рейс EG 544 из Одессы в Рим, а 6 января отменил рейсы EG 236 из Киева в Рим, EG 498 из Киева в Милан и EG 278 из Львова в Неаполь.

По данным flightradar24.com, из четырех самолетов, которые входят во флот Ernest Airlines, сразу два отправились в аэропорты, никак не связанные с маршрутной сетью лоукостера.

"29 декабря 2019 года Авиационные власти Италии ENAC объявили о прекращении действия лицензии Ernest Airlines на перевозку пассажиров и грузов с 13 января 2020 года и запретил продажу билетов. Авиаперевозчику запретили продажу билетов, однако предоставили возможность выполнить перелеты в пиковый период перевозок в новогодние праздники с целью защиты пассажиров, которые уже имеют купленные билеты.

В ENAC обратили внимание, что санкции в отношении Ernest Airlines не связаны с безопасностью полетов, поэтому запрет на выполнение рейсов вводится с задержкой", - говорится в сообщении.

Ранее в Ernest Airlines заявили, что идет работа для урегулирования ситуации и отзыва решения о приостановлении лицензии.

Отметим, что лоукостер Ernest Airlines открыл рейсы в Украину в 2017 году.