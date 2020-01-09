Газпром резко снизил экспорт газа в Европу

Новости Бизнеса:В начале 2020 года поставки российского газа в Европу резко упали в начале года.

В начале января 2020 года Газпром приступил к резкому снижению поставок газа в Европу, пишет Коммерсантъ.

В частности, транзит через Украину снизился почти в три раза. 30 декабря, по данным Газпрома, объем транзита газа через украинскую газотранспортную систему составлял 262,3 млн кубометров в сутки. На 7 января, согласно данным оператора ГТС Украины, транзит снизился до 91,2 млн кубометров в сутки. При этом, по новому контракту, среднесуточная прокачка должна составлять около 180 млн кубометров. Газпром будет платить за эти мощности, даже если их не использует.

Кроме того, Газпром существенно снизил среднесуточные поставки газа в Польшу по газопроводу "Ямал—Европа". 7 января в основной точке входа Кондратки на границе с Беларусью прокачка упала на 24% по сравнению с 30 декабря — до 70,11 млн кубометров в день. Через точку входа Высокое, через которую производится поставка газа на польский рынок, прокачка упала на 30%, до 6,3 млн кубометров в сутки.

Такое резкое снижение объемов по этим маршрутам не было компенсировано ростом поставок по Северному потоку. На 7 января по сравнению с 30 декабря прокачка выросла менее чем на 1% и составила около 173,4 млн кубометров.

Снижение поставок через Украину частично объясняется тем, что некоторые объемы были переброшены на введенный в 2020 году газопровод Турецкий поток. При этом данные болгарского газотранспортного оператора свидетельствуют, что пока две нитки газопровода, имеющие совокупную пропускную способность около 85 млн кубометров в сутки, загружены менее чем наполовину.

Коммерсантъ отмечает, что среднесуточный экспорт Газпрома в январе снизился по меньшей мере на 20% по сравнению с концом декабря.

"Единственной логичной причиной таких действий может быть желание компании избавиться от избыточных запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ), а также низкий спрос со стороны потребителей на фоне теплой погоды", — пишет издание.