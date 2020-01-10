"Укрспирт" на высоте: в компании побороли теневой оборот

Новости Бизнеса:Укрспирт заявляет об увеличении объемов реализации продукции.

Государственная компания "Укрспирт" в начале нового года начала увеличивать реализацию спирта.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Отмечается, что в январе 2020 года в "Укрспирте" запланировали реализовать 440, 60 тысяч декалитров спирта, что на 185 тысяч превышает прошлогодний показатель.

Представители компании убеждены, что "это - результат борьбы с производством контрафактного спирта в Украине".

Временный директора госпредприятия Сергей Блескун рассказал, каким образом им удалось добиться таких объемов реализации. Он убежден, что это случилось не потому что в стране начали меньше употреблять алкоголь, а в связи с эффективной борьбой с теневым оборотом спирта.

"Мы внимательно следим за себестоимостью спирта и правильной закупкой сырья. И если видим какие-то нарушения, то сразу меняем руководителей заводов", - рассказал Блескун.

Добавим, что в январе текущего года в Украине будут работать 10 заводов "Укрспирта". В аналогичный период прошлого года работало только 7.