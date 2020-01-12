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Гендиректора Boeing уволили без выходного пособия

Гендиректора Boeing уволили без выходного пособия
23:32 Вс, 12 Январь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Бизнеса:Денниса Мюленбурга уволили с должности главы компании Boeing.

Деннис Мюленбург, уволенный с должности руководителя американской корпорации Boeing, не получил выходного пособия, но при этом компания выплатит ему более 60 млн долларов по трудовому соглашению.

Об этом сообщает Airways.

"После недавнего увольнения бывший генеральный директор американского гиганта аэрокосмического производства компании Boeing Деннис Мюленбург получит 62 миллиона долларов компенсации. Однако, согласно докладу, обнародованному Boeing, он не получил ни одной выплаты по освобождению от должности из-за кризиса компании", - говорится в сообщении.

Новый глава Boeing Дэвид Кэлхун начнет исполнять свои обязанности 13 января, ранее он занимал должность председателя совета директоров компании.

Кроме компенсации в размере 62 миллионов долларов, у Мюленбурга есть акции компании Boeing, которые он получил еще в 2013 году. Стоимость ценных бумаг составляет 18,5 миллионов долларов.

Напоминаем, 29 октября прошлого года Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли 189 человек, находившихся на борту. Причиной катастрофы самолета, упавшего в Яванское море вскоре после вылета из Джакарты, стал сбой системы управления полетом.

10 марта 2019 года разбился Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший из Эфиопии в Кению. Жертвами катастрофы стали все пассажиры и члены экипажа (157 человек). После этого полеты самолетов модели Boeing 737 MAX временно приостановили по всему миру.

Позже компания Boeing сообщила об устранении неисправности программного обеспечения тренажеров-симуляторов полета, на которых проходят обучение пилоты. ПО воспроизводило некоторые условия полета не так, как это происходит в реальности, что, как считают эксперты, и привело к катастрофе самолета Boeing 737 Max в Эфиопии.

Компания Boeing также заявила, что обнаружила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX. В частности, Boeing сообщил, что предкрылки некоторых 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены неправильно и не отвечать всем действующим стандартам прочности и надежности. В США говорится о 32 самолетах модели NG и 33 моделях MAX, во всем мире - 133 NG и 179 MAX.

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Boeing, Boeing 737 MAX, Деннис Мюленбург.
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