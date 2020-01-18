В программном обеспечении Boeing 737 MAX снова нашли проблемы

Новости Бизнеса:Во время недавних испытаниях ПО самолета 737 MAX два бортовых компьютера не смогли установить друг с другом связь.

В Boeing заявили о проведении новых обновлений программного обеспечения модели самолетов 737 MAX, чтобы избежать возможных неполадок.

Об этом сообщает ABC News.

"Мы проводим обновления и работаем с Федеральным управлением гражданской авиации США над оформлением этих изменений, мы также информируем наших клиентов и поставщиков", – говорится в заявлении компании.

Это заявление появилось на фоне сообщений о том, что во время недавних испытаниях ПО два бортовых компьютера не смогли установить друг с другом связь.

Как известно, Boeing была вынуждена приостановить выпуск самолетов модели 737 MAX из-за задержки с вводом самолета в эксплуатацию. С марта прошлого года полеты самолетов данного типа были приостановлены после двух авиакрушений, в которых погибли более 360 человек.