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Суббота, 18.01.2020
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Найем о реформе "Укроборонпрома": Это будет болезненный процесс

Найем о реформе "Укроборонпрома": Это будет болезненный процесс
18:12 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Найем говорит, что от некоторых заводов "Укроборонпрома" придется отказаться.

Во время реформы в государственном оборонном концерне "Укроборонпром" от некоторых предприятий придется отказаться.

Об этом в "Субботнем интервью" на Радио Свобода рассказал заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Действительно, мы будем реформировать. Действительно, это будет болезненный процесс, потому что от некоторых компаний нам нужно будет отказываться. Но в конце концов мы надеемся, что в следующем году наш экспорт будет намного больше", - отметил Найем.

Он не уточнил, от каких именно заводов планирует отказаться руководство концерна, подчеркнув, что это может стать известно до конца года.

"Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор, во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату", - добавил Найем.

Абромавичус уволил директора завода гражданской авиации

30 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором оборонного концерна "Укроборонпром".

21 ноября экс-депутат Мустафа Найем подтвердил журналистам, что работает в "Укроборонпроме" заместителем гендиректора концерна.

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Реформы, Укроборонпром, Мустафа Найем.
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