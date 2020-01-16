Абромавичус уволил директора завода гражданской авиации

Новости Бизнеса:Директор "Завода 410 гражданской авиации" написал заявление с просьбой освободить его от выполнения своих обязанностей.

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выдал приказ об увольнении директора государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" Алексея Попова. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен первый заместитель Хомко Владимир Алексеевич", - сказано в сообщении.

"Завод 410 гражданской авиации" (г. Киев) - государственное предприятие авиационной промышленности Украины. Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолётов и вертолетов. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

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