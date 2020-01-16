Абромавичус уволил директора завода гражданской авиации

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выдал приказ об увольнении директора государственного предприятия "Завод 410 гражданской авиации" Алексея Попова. Об этом сообщила пресс-служба концерна.
"Решение принято на основании заявления Алексея Попова по взаимному согласию обеих сторон. Исполняющим обязанности генерального директора предприятия назначен первый заместитель Хомко Владимир Алексеевич", - сказано в сообщении.
"Завод 410 гражданской авиации" (г. Киев) - государственное предприятие авиационной промышленности Украины. Предприятие осуществляет диагностику, ремонт, техническое обслуживание, переоборудование и модернизацию самолётов и вертолетов. Входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
Напомним, Мустафа Найем: Миллиард гривень. Почти столько украли у Укроборонпрома за 10 лет.