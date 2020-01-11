Найем: За 10 лет в "Укроборонпроме" украли почти 1 млрд грн

Новости Украины:Мустафа Найем: Миллиард гривень. Почти столько украли у Укроборонпрома за 10 лет.

За последние 10 лет в "Укроборонпроме" было украдено почти миллиард гривень.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем.

"Миллиард гривень. Почти столько украли у Укроборонпрома за последние 10 лет. Это - около 300 тысяч гривень ежедневно, которые выводили в оффшоры и раскладывали по частным карманам... И это только то, что официально зафиксировано. Реальные объемы, очевидно, значительно больше.", - сообщил Найем.

По его словам, уже инициировали производства, где фигурируют бывшие руководители оборонного Комитета Совета, которые действовали в преступном сговоре с чиновниками Минобороны и при пособничестве экс-руководителей самого «Укроборонпрома» и его отдельных предприятий.