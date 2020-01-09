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В "Укроборонпроме" подтвердили информацию о новом главе "Укрспецэкспорта"

В "Укроборонпроме" подтвердили информацию о новом главе "Укрспецэкспорта"
15:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Госкомпанию "Укрспэцэкспорт" возглавил депутат Киевского горсовета.

Госкомпанию "Укрспецэкспорт", что входит в состав ГК "Укроборонпром" и является одним из крупнейших экспортеров оружия в Украине, возглавил депутат Киевского городского совета Вадим Ноздря.

Об этом Укринформу сообщили в "Укроборонпроме".

"Да, мы подтверждаем информацию относительно назначения Вадима Ноздри на эту должность", - заявили в ведомстве.

Вадим Ноздря - депутат Киевского городского совета, где занимался вопросом ЖКХ и энергетики, первый заместитель председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса.

Как сообщали СМИ, летом 2019 года он претендовал на должность министре ЖКХ в правительстве Алексея Гончарука, однако министром не стал.

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Родился 15 сентября 1979 года в Николаеве. Окончил Национальный университет "Киево-Могилянская Академия".

В 2000-2001 гг. работал IT-менеджером в ООО "Металпромсервис", 2001-2002 гг. - менеджером аналитического отдела Teletrade D.J. International Consulting Ltd, 2002-2006 гг. - заместителем начальника департамента ГК "Укрспецэкспорт" (ГП СВТФ "Прогресс"), 2006-2007 гг. - директором представительства ЗАО "Миниметаллургический завод Истил (Украина)", 2007-2008 гг. - директором ООО "Истил Инвестментс" (ISTIL GROUP), 2008-2012 гг. - исполнительным директором ООО "Истил Менеджмент" (ISTIL GROUP).

В 2008 году Ноздря стал основателем и генеральным директором ООО "Савик Шустер Студиос". С 2012 года работал гендиректором ООО "Истил-менеджмент", которое предоставляет консультационные услуги бизнесу.

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В 2015 году был избран депутатом Киевсовета от "Самопомочі" в 23-м округе (Дарницкий район). После самороспуска киевской "Самопомочі" 11 сентября 2018 года вошел в депутатскую группу Сергея Гусовского "Киевская команда".

Согласно декларации за 2018 год, в собственности семьи находится жилой домом под Киевом площадью 400 кв.м, несколько земельных участков, квартира в Киеве площадью 163 кв.м., машины BMW X5 и Toyota Auris, дорогостоящие часы. Кроме этого Вадим Ноздря задекларировал 450 тыс. долларов США, 380 тыс. евро и 1 млн 500 тыс. грн.

Вадим Ноздря женат, имеет двух сыновей.

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Укрспецэкспорт, Укроборонпром, Вадим Ноздря.
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