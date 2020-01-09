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Рябошапка сменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке

Рябошапка сменил группы прокуроров в расследовании преступлений в оборонке
14:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: rbc.ua

Новости Украины:Генеральный прокурор Руслан Рябошапка изменил группы прокуроров в расследованиях преступлений в оборонном секторе.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования госимущества в ГК "Укроборонпром", сообщает Офиса генпрокурора.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка по результатам обработки обращения государственного концерна "Укроборонпром", а также анализа собранных материалов в начале 2020 года сменил группы прокуроров в ряде уголовных производств относительно хищения государственных средств, а также ненадлежащего использования государственного имущества на предприятиях ГК "Укроборонпром"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что осуществление процессуального руководства в указанных уголовных производствах Рябошапка поручил прокурорам военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Офис генерального прокурора начинает работу: что изменится

Специализированная прокуратура в сфере надзора за уголовными производствами о военных преступлениях и в сфере оборонно-промышленного комплекса взяла под контроль состояние досудебного расследования в упомянутых расследованиях.

Как сообщалось, в ноябре 2019 года в Генеральной прокуратуре Украины была создана межведомственная рабочая группа по вопросам предотвращения и противодействия уголовным правонарушениям в оборонной сфере.

В ее состав, кроме сотрудников прокуратуры, вошли сотрудники центрального аппарата Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, Министерства обороны Украины и государственного концерна "Укроборонпром".

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ГПУ, Укроборонпром, Генпрокурор, Руслан Рябошапка, Оборонный сектор.
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