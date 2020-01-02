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Четверг, 02.01.2020
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Офис генерального прокурора начинает работу: что изменится

Офис генерального прокурора начинает работу: что изменится
06:27 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Офис генерального прокурора 2 января начинает свою работу.

Офис генерального прокурора Украины начинает свою работу в четверг, 2 января 2020 года.

"Приказываю: 1. Днем начала работы Офиса генерального прокурора определить 2 января 2020 года", - говорится в приказе генпрокурора Руслана Рябошапки №351 от 23 декабря, который был обнародован в газете "Голос Украины" 24 декабря 2019 года.

Как сообщалось, принятый 19 сентября закон предусматривает создание новой структуры органов прокуратуры после проведения аттестации прокуроров, ликвидацию военных прокуратур с одновременным предоставлением генеральному прокурору права в случае необходимости создавать специализированные прокуратуры на правах структурного подразделения Офиса генерального прокурора, областных прокуратур, окружных прокуратур.

В структуре органов прокуратуры региональные прокуратуры станут областными, а местные – окружными. Перечень и юрисдикцию окружных прокуратур будет определять генпрокурор своим приказом.

Закон предоставляет генпрокурору полномочия утверждать стратегию развития прокуратуры; систему оценки качества работы прокуроров; порядок измерения и регулирования нагрузки на прокуроров; порядок рассмотрения обращений по ненадлежащему исполнению прокурором, занимающим административную должность, должностных обязанностей.

Согласно закону, у генпрокурора будет два первых заместителя и заместители, без ограничения их количества.

Законом упразднены военные прокуратуры, а в списке прокуроров органа прокуратуры исключается должность заместителя генерального прокурора - главного военного прокурора.

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Уточнена норма о количестве сотрудников. Так, из 15 тыс. сотрудников органов прокуратуры будет не более 10 тыс. прокуроров.

До 1 сентября 2021 года останавливается действие ряда статей, которые касаются деятельности Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров, а в отдельных положениях закона о прокуратуре название этого органа заменили "соответствующим органом, который осуществляет дисциплинарное производство".

Изменены требования к претенденту на должность генпрокурора. Эту должность сможет занять специалист с юридическим образование и стажем работы в области права не менее 10 лет.

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Приказы генпрокурора не будут проходить государственную регистрацию в Министерстве юстиции.

Оклад прокурора окружной (местной) прокуратуры увеличится с 12 до 15 прожиточных минимумов для трудоспособных граждан, с 2021 году он составит 20 прожиточных минимум, а с 2022 году – 25 минимумов.

Кроме того, увеличатся оклады руководства Офиса генерального прокурора, руководителей областных (региональных) прокуратур.

Премирование прокуроров будет осуществляться в порядке, утвержденном генеральным прокурором, по результатам оценивания качества их работы.

Рябошапка: Генпрокуратура Украины прекращает существование

Национальная академия прокуратуры Украины станет Тренинговым центром прокуроров.

23 сентября спикер парламента Дмитрий Разумков подписал данный документ. В этот же день закон о реформировании органов прокуратуры подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, за исключением отдельных его положений.

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ГПУ, Руслан Рябошапка, ОГПУ, Офис Генпрокурора.
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