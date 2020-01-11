ФСБ пыталась завербовать сотрудника "Укроборонпрома"

Новости Украины:ФСБ пыталась завербовать троих жителей Сумской области, среди которых был сотрудник "Укроборонпрома".

Спецслужбы РФ пытались завербовать троих граждан Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как говорится в сообщении, сотрудники ФСБ хотели завербовать троих жителей Сумской области - учителя, экс-сотрудника полиции и местного рабочего. Последний работал на предприятии, которое входит в концерн "Укроборонпром".

В СБУ заявили, что вербовка происходила с территории РФ. Там также сообщили, что знают сотрудников ФСБ, которые занимались вербовкой. В своей работе они применяли методы шантажа, угрозы и денежного вознаграждения.

Отмечается, что таким образом РФ хотела получить информацию о местах расположения региональных подразделений СБУ а также, о местах дислокации воинских частей ВСУ.

Также они планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли Украины.

Напомним, в Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривень.