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ФСБ пыталась завербовать сотрудника "Укроборонпрома"

ФСБ пыталась завербовать сотрудника "Укроборонпрома"
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:ФСБ пыталась завербовать троих жителей Сумской области, среди которых был сотрудник "Укроборонпрома".

Спецслужбы РФ пытались завербовать троих граждан Украины. Об этом сообщает Служба безопасности Украины. 

Как говорится в сообщении, сотрудники ФСБ хотели завербовать троих жителей Сумской области - учителя, экс-сотрудника полиции и местного рабочего. Последний работал на предприятии, которое входит в концерн "Укроборонпром". 

В СБУ заявили, что вербовка происходила с территории РФ. Там также сообщили, что знают сотрудников ФСБ, которые занимались вербовкой. В своей работе они применяли методы шантажа, угрозы и денежного вознаграждения. 

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Отмечается, что таким образом РФ хотела получить информацию о местах расположения региональных подразделений СБУ а также, о местах дислокации воинских частей ВСУ.

Также они планировали получить информацию о заводе на Сумщине, который производит продукцию для оборонной отрасли Украины. 

Напомним, в Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривень.

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Все по теме:

Россия, Сумская область, РФ, Спецслужбы, ФСБ, Укроборонпром, Вербовка.
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