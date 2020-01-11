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В Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривень

В Черкассах чиновники горсовета подозреваются в присвоении более 1,5 млн гривень
13:36 Сегодня Телеграф Фото: СБУ

Новости Украины:Чиновников подозревают в хищении государственных средств, которые предназначались для ремонта улиц города Черкассы.

СБУ подозревает черкасских чиновников в хищении государственных средств, которые были выделены на ремонт городских улиц. Об этом говориться на сайте СБУ.

Как говориться в сообщении, чиновники присвоили свыше 1,5 миллионов гривень. В состав преступной организации входило четыре человека. 

Чиновники подписали договор на текущий ремонт улиц в Черкассах, общая стоимость работ составила 18,5 миллионов гривень. В ходе проверки выяснилось, что деньги перечислили на счета так называемых фирм-конвертов. После этого деньги были обналичены без уплаты налогов. 

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По оценкам правоохранителей, злоумышленники нанесли ущерб государству размере почти 1,6 миллионов гривень. 

Во время обысков у кабинетах чиновников, сотрудники СБУ изъяли черную бухгалтерию, финансовые документы. По данному факту правоохранительные органы открыли уголовное производство. в данный момент решается вопрос о мере пресечения подозреваемым.

Напомним, в Одесской области под арест попал мужчина, который изнасиловал несовершеннолетнюю девочку.

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СБУ, Черкасская область, Черкассы, Нацполиция.
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