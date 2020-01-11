Неизвестные избили лидера профсоюза горняков в Кривом Роге

Новости Украины:В Кривом Роге напали на главу профсоюза горняков Сергея Барабашука

В пятницу, 10 января, неизвестные совершили нападение на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог) Сергея Барабашука.

Об этом председатель НПГУ Михаил Волынец сообщил в Facebook.

"Сегодня (10 января - ред.) в 21.30 возле шахты "Юбилейная" произошло нападение на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО "Сухая Балка" Сергея Барабашука", - написал Волынец.

Он отметил, что один напавший с кастетом нанес Барабашуку ряд ударов в лицо и грудную клетку, а второй пытался нанести удар ножом, второго напавшего на Барабашука удалось нейтрализовать с помощью газового баллончика.

В настоящее время полиция задержала злоумышленников. Проводятся следственные действия.

9 января Волынец сообщал, что Барабашук второй день подряд не может попасть на свое рабочее место на территории шахты "Юбилейная", поскольку ему заблокировали электронный пропуск.

Ранее профсоюзы также неоднократно сообщали о фактах давления на Барабашука за его профсоюзную деятельность и активную гражданскую позицию.