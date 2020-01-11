Неизвестные избили лидера профсоюза горняков в Кривом Роге

В пятницу, 10 января, неизвестные совершили нападение на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО "Сухая Балка" (Кривой Рог) Сергея Барабашука.
Об этом председатель НПГУ Михаил Волынец сообщил в Facebook.
"Сегодня (10 января - ред.) в 21.30 возле шахты "Юбилейная" произошло нападение на председателя первичной профсоюзной организации Независимого профсоюза горняков Украины ЧАО "Сухая Балка" Сергея Барабашука", - написал Волынец.
Он отметил, что один напавший с кастетом нанес Барабашуку ряд ударов в лицо и грудную клетку, а второй пытался нанести удар ножом, второго напавшего на Барабашука удалось нейтрализовать с помощью газового баллончика.
В настоящее время полиция задержала злоумышленников. Проводятся следственные действия.
9 января Волынец сообщал, что Барабашук второй день подряд не может попасть на свое рабочее место на территории шахты "Юбилейная", поскольку ему заблокировали электронный пропуск.
Ранее профсоюзы также неоднократно сообщали о фактах давления на Барабашука за его профсоюзную деятельность и активную гражданскую позицию.