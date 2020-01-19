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Зарплаты "Укроборонпрома": Найем рассказал о целях Абрамовичуса

Зарплаты "Укроборонпрома": Найем рассказал о целях Абрамовичуса
13:46 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:В "Укроборонпроме" планируют за год вдвое сократить задолженность по зарплатам.

Оборонный концерн "Укроборонпром" планирует вдвое сократить задолженность по зарплатам до конца 2020 года.

Об этом сообщил заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем в интервью Радио Свобода

"Я не хочу говорить громких слов. Давайте посмотрим по концу года. Но сейчас цель, которая стоит, которую ставит перед нами гендиректор (Айварас Абрамовичус - ред.), во-первых, это социальные условия наших работников, то есть чтобы люди получали зарплату. Чтобы вы понимали, когда мы пришли, было 43 компании, которые имели задолженность по зарплате, сейчас их 36", - сказал он.

"Я надеюсь, что к концу года мы сможем вдвое уменьшить эту задолженность", - добавил Найем. 

Найем о реформе "Укроборонпрома": Это будет болезненный процесс

30 августа 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором оборонного концерна "Укроборонпром".

21 ноября экс-депутат Мустафа Найем подтвердил журналистам, что работает в "Укроборонпроме" заместителем гендиректора концерна.

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Зарплата, Укроборонпром, Мустафа Найем, Айварас Абрамовичус.
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