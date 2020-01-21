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Злосчастные 737 Max: Boeing несет убытки и ищет 10 миллиардов

Злосчастные 737 Max: Boeing несет убытки и ищет 10 миллиардов
08:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса:Boeing ищет 10 миллиардов на покрытие убытков от вывода из эксплуатации 737 Max.

Компания Boeing ведет переговоры с крупными американскими банками о получении кредита в размере 10 млрд долларов или больше, поскольку компания несет большие убытки из-за двух авиакатастрофы Boeing 737 Max.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на собственные источники.

Ведутся переговоры с банками Merrill Lynch, Bank of America и J. P. Morgan.

Ранее компания уже получила 6 млрд долларов займа, выплатив 5,6 млрд как компенсацию различным авиакомпаниям, которые были вынуждены прекратить эксплуатацию самолетов Boeing 737 Max.

В программном обеспечении Boeing 737 MAX снова нашли проблемы

Федеральное авиационное управление США (FAA) и другие крупные органы управления полетами по всему миру, напоминает CNBC, прекратили эксплуатацию самолета после двух аварий, произошедших в течение шести месяцев. "Боинг" рассчитывал завершить изучение причин аварии и вернуть 737 Max в эксплуатацию до конца прошлого года. Однако FAA изучает вопрос, было ли известно работникам "Боинга" ранее о проблемах, которые, как считается, стали причиной аварий. FAA подозревает компанию в возможном сокрытии этой информации от органов управления полетами.

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Boeing, Самолет, 737 MAX, ФАА.
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