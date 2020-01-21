Мобильные операторы Украины хотят перераспределить частоты для LTE

Новости Бизнеса:Мобильные операторы"Киевстар", Vodafone и lifecell хотят перераспределить частоты LTE в диапазоне 900 МГц.

Мобильные операторы Украины "Киевстар", Vodafone и lifecell подали в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), совместное заявление о перераспределении частот LTE в диапазоне 900 МГц.

Об этом сообщила заведующая сектором по обеспечению деятельности председателя НКРСИ Богдана Пивень на своей странице в Facebook.

"Согласованные действия в действии. Поздравляем операторов Kyivstar, Vodafone Ukraine, lifecell с верным решением, что дало формальный старт рефармингу в диапазоне 900 МГц. 20 января тремя операторами одновременно было подано совместное заявление о перераспределении частот LTE 900 и отдельные пакеты документов с заявкам на переоформление лицензий для дальнейшего получения лицензий на 4G", - написала она.

Пивень отметила, что в ближайшее время ожидается положительное решение правительства о внесении соответствующих изменений в план использования радиочастот и ”открытие” диапазона так называемых низких частот для технологии LTE, что позволит развивать сети мобильного широкополосного доступа на территории Украины и реализует желание абонентов пользоваться интернетом не только в крупных городах, но и в горах, на дорогах и в селах.

Как сообщалось, ранее Кабинет Министров Украины расширил диапазон для мобильной связи, что будет способствовать появлению качественного интернета в небольших населенных пунктах и отдаленных регионах, а также позволит пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.