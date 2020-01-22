Два известных автопроизводителей отозвали крупную партию машин

Новости Бизнеса:Honda и Toyota отзывают 6 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.

Японские автопроизводители Toyota и Honda отзывают более 6 млн автомобилей из-за двух разных проблем с подушками безопасности, представляющих угрозу для водителей.

Решение Toyota затрагивает около 3,4 млн машин на мировых рынках и связано с тем, что подушки безопасности в этих автомобилях могут не сработать в момент аварии. Автомобили оснащены компьютерами, произведенными компанией ZF-TRW, которые контролируют работу подушек безопасности. Они чувствительны к электрическим помехам и могут не передать сигнал об активации подушек.

В сообщении Toyota говорится, что компьютеры могут быть недостаточно защищены от электрических помех, которые могут начаться при столкновении. В результате подушки безопасности могут надуться не полностью или вовсе не сработать.

Проблема может затронуть до 12,3 млн автомобилей в США, производимых шестью разными компаниями. Существует вероятность, что этот дефект привел к гибели восьми человек. Американские регуляторы в сфере безопасности проводят расследование в связи с проблемой.

Honda отзывает около 2,7 млн автомобилей с инфляторами подушек безопасности производства компании Takata в США и Канаде в связи с вероятностью их взрыва с последующим выбросом металлических осколков.

Акции Toyota по итогам торгов в Токио в среду подешевели на 0,39%, бумаги Honda снизились на 0,1%.