DW: ИСД при продаже части компании направило большие суммы лоббистам РФ

Новости Бизнеса:Индустриальный союз Донбасса при продаже половины своей доли направило значительные суммы российским лоббистам.

Корпорация "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД) в ходе продажи половины своей доли российским заплатила миллионы долларов за лоббирование в околокремлевских кругах, свидетельствует расследование DW, российская версия которого обнародована на сайте медиа-компании.

При этом отмечается, что после аннексии Крыма и войны на востоке Украины российские претензии на влияние на постсоветском пространстве оказались в центре внимания международного сообщества. На этом фоне мало кто вспоминает об экономической экспансии Москвы, предшествовавшей этим событиям. Начиная с 2009 года российские и приближенные к российскому руководству украинские бизнесмены скупали целые отрасли. Приоритетом были энергоемкие производства, такие как химическая промышленность или металлургия.

"Россия поддерживала покупателей скидками на газ или миллиардными кредитами "Внешэкономбанка" (ВЭБ) - государственной корпорации развития. После покупки украинского "Проминвестбанка" в сферу интересов россиян попал также металлургический холдинг "Индустриальный Союз Донбасса" (ИСД)", - отмечается в расследовании DW.

При этом напоминается, что ИСД в процессе приватизации в девяностые годы прошлого века создал украинский промышленник, а ныне депутат Верховной рады и экс-губернатор Донецкой области Сергей Тарута вместе со своим партнером Виталием Гайдуком. Впоследствии к ним присоединился третий партнер - россиянин Олег Мкртчан. После финансового кризиса 2008 года холдинг оказался в затруднительном положении. Вследствие этого контрольный пакет акций "ИСД" в декабре 2009 года был продан группе российских инвесторов, ключевым из которых СМИ называли бывшего совладельца группы "Евраз" Александра Катунина. Кредитором выступил российский ВЭБ.

Тарута убежден, что сделка была бы невозможной без поддержки Кремля.

"Важные решения в ВЭБ принимаются российским министерством финансов совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного совета", - констатировал Тарута в недавнем интервью DW. Российское правительство на момент продажи ИСД возглавлял нынешний президент России Владимир Путин. По мнению Таруты, номинальный владелец Катунин является ширмой. По словам бизнесмена, настоящим владельцем, который скрывается за хитросплетением иностранных фирм, является ВЭБ и таким образом российское государство. Российская корпорация до сих пор не подтверждает эту информацию. Запрос DW относительно покупки ИСД остался без ответа.

В расследовании констатируется, что много лет об обстоятельствах продажи ИСД не говорили. Пока свет на детали сделки, которые оставались за кулисами, не пролила судебная тяжба в Лондоне между бывшими партнерами по холдингу. Оказывается, посредником в процессе продажи россиянам выступил бывший политик и бизнесмен Игорь Бакай. Согласно конфиденциальному меморандуму, который есть в распоряжении DW, Тарута и его партнер Мкртчан обязались выплатить Бакаю небывало высокую комиссию объемом в 8,2 процента от суммы продажи актива. Посреднический гонорар должен был быть выплачен на счета офшорной компании в Белизе. Согласно меморандуму, посредник должен был найти покупателя на контрольный пакет акций ИСД и обеспечить в случае необходимости кредитное финансирование транзакции.

Бакай на тот момент имел очень хорошие связи в Москве, вплоть до кремлевских кабинетов. Эти контакты он наладил благодаря газовому бизнесу и впоследствии на работе во главе государственной украинской компании "Нафтогаз". Уже 15 лет предприниматель живет в России, где он в свое время скрылся от уголовного преследования на родине и получил гражданство.

За свою успешную лоббистскую работу в рамках продажи ИСД Игорь Бакай получил впечатляющую сумму - $225 млн - это следует из документов судебного процесса в Лондоне. При рассмотрении дела стало известно, что цена продажи ИСД составила $2,7 млрд за 50% плюс две акции.

Отвечая на вопрос DW, Тарута подтвердил, что согласованная щедрая комиссия была действительно выплачена. Для него, похоже, она стала хорошей инвестицией. С помощью россиян предпринимателю удалось более чем выгодно продать пакет акций ИСД и при этом остаться крупным акционером с блокирующим пакетом в 25%.

В свою очередь отмечается, что сделка по ИСД стала возможной благодаря государственному финансированию через российскую корпорацию развития. Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и его партнер Мкртчан выкупили у третьего партнера - Виталия Гайдука - его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ. Лишь считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей. В пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8% $750 млн, тогда как Таруте и Мкртчану россияне заплатили по миллиарду долларов за *%, которые продал каждый из них, констатируется в расследовании DW.

"Прошли годы, прежде чем Виталий Гайдук случайно узнал, сколько получили от россиян его бывшие партнеры. В 2016 году он подал иск в Высокий суд Лондона. Гайдук считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана миллиард долларов компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии. В письменных объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его словам, Гайдук при продаже "был в состоянии воспользоваться советами специалистов". Так же он считает, что бывший партнер мог по своему усмотрению торговаться относительно цены. Кроме того, покупка доли Гайдука не имеет никакого отношения к продаже акций россиянам, говорится в письменных объяснениях Таруты в адрес суда", - говорится в информации медиа-компании.

Вместе с тем, согласно судебным документам, предметом рассмотрения в Лондоне была и комиссия Бакаю. Адвокаты Гайдука предполагают, что этот платеж мог быть "откатом" - то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли за сделкой. "Утверждение, что лишь само по себе налаживание контактов между российским покупателем и господами Тарутой и Мкртчаном может стоить $225 млн, абсурдно", - заявляют адвокаты Гайдука.

Тарута отверг в беседе с DW предположение, что уплаченные Бакаю деньги могли быть откатом. "Бакай заработал эти деньги. Продажей россиянам мы обязаны именно ему", - говорит Тарута. По его словам, лоббирование этого соглашения было связано с большим объемом работы. DW не удалось связаться с Игорем Бакаем. Олег Мкртчан находится в российской тюрьме. Он был признан виновным в растрате кредитных средств ВЭБ, предоставленных уже после продажи контрольного пакета акций ИСД.

Доказательств того, что кроме Бакая платеж на сумму $225 млн мог иметь других адресатов, нет. Тарута не ответил на вопрос DW о том, известны ли ему бенефициары белизской фирмы, на счета которой были переведены средства.

"Любопытно, что в переговорах о будущем ИСД кроме Бакая тогда участвовал и человек, приближенный к Владимиру Путину: украинец Виктор Медведчук. Этого политика и предпринимателя принято считать "человеком Путина" в Киеве. Во время судебного процесса в Лондоне стало известно, что Бакай и Медведчук в "Меморандуме о взаимопонимании" закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД. В беседе с DW Тарута объяснил эти намерения - Были договоренности, что ВЭБ будет давать кредиты на развитие компании, и с этим были связаны ожидания роста. Но когда они увидели, что этого не произошло, им это уже было абсолютно неинтересно", - говорится в материалах DW.

В настоящее время управление предприятиями ИСД в ОРДЛО потеряно, руководство самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" установило контроль над местными заводами и шахтами, работающими по украинским законам. При этом Таруты констатирует, что металлургический холдинг сегодня де-факто банкрот. С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в неподконтрольной правительству части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю. Миллиардный кредит ВЭБ, согласно сообщениям прессы, не обслуживается. Российский банк развития не ответил на вопрос DW о судьбе вложенных средств и о возможном ущербе, нанесенном российским налогоплательщикам.

Как сообщил Александр Пилипенко, ранее являвшийся вице-президентом корпорации "ИСД", холдинг ранее не направлял никаких средств на пиар-сопровождение в России.

"Но средства на обслуживание сделок в России могли направляться, но я в этом не принимал участие", - добавил собеседник агентства.

При этом Пилипенко уточнил, что ранее фамилия Катунина в процессе продажи доли ИСД не упоминалась.

ИСД была основана в 1995 году. Является интегрированной холдинговой компанией, владеющей пакетами акций предприятий горно-металлургического комплекса. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат на НКТ, над которым утрачен контроль с конца 2017 года, а также Днепровский металлургический комбинат (ДМК, Каменское Днепропетровской обл.) и меткомбинат ISD-Dunaferr (Венгрия). ISD-Huta Czestochowa (Польша) находится в процессе банкротства и ИСД утратил контроль над предприятием. Генеральный директор ИСД и бывший владелец российского футбольного клуба "Кубань" Олег Мкртчан признан московским судом в августе 2019 года виновным в особо крупном мошенничестве с деньгами "Внешэкономбанка" и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафа в 900 тысяч рублей.