Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук прокомментировал сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn: Речь о продаже или концессии не идет.

Премьер Алексей Гончарук убежден, что сотрудничество нашей страны с Deutsche Bahn — положительный сигнал европейскому бизнесу об Украине, однако при этом речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в оказании консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, речь лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци".

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - отметил Гончарук.

"Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества... Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn — это положительный сигнал европейскому бизнесу относительно Украины. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу!", - резюмировал Гончарук.

Напоминаем, в компании заявили, что наблюдательному совету АО "Укрзализныця" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци. В Укрзализныце отметили, что подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины.

В компании заявили, что как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен.

22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерении между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG относительно дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця" .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 23 января на Украинском завтраке, что украинская сторона «хочет отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу». При этом он отметил, что хотя политические решения относительно этого уже приняты, о деталях еще надо договариваться, что официальные документы еще должны быть подписаны.

DB E&C - одна из ведущих и крупнейших инженерных компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5 тысяч человек из 80 стран.