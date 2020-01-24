Скачать
Пятница, 24.01.2020
Коболев назвал преимущества для Европы от использования украинской ГТС
Коболев назвал преимущества для Европы от использования украинской ГТС
Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn
Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога
Экспертиза подтвердила подлинность мрачного автопортрета Ван Гога

Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn

Гончарук объяснил сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn
03:56 Сегодня Телеграф Укринформ Фото из открытых источников

Новости Бизнеса:Алексей Гончарук прокомментировал сотрудничество Укрзализныци с Deutsche Bahn: Речь о продаже или концессии не идет.

Премьер Алексей Гончарук убежден, что сотрудничество нашей страны с Deutsche Bahn — положительный сигнал европейскому бизнесу об Украине, однако при этом речь только о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии Укрзализныци.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Развею все слухи, которые ходят сейчас вокруг этого вопроса. Сейчас наша команда ведет переговоры с немецкой стороной относительно дальнейшего сотрудничества в операционной деятельности, в оказании консультационных услуг со стороны немецкой железной дороги. В любом случае, это сотрудничество точно позволит повысить эффективность и качество железнодорожных перевозок в Украине", - говорится в сообщении.

По его словам, речь лишь о стратегическом партнерстве, а не о продаже или концессии "Укрзализныци".

"Украинская железная дорога остается под полным контролем государства, и это точно. Точка!", - отметил Гончарук.

"Завтра совещание с приглашением профильного транспортного комитета Верховной Рады и наших министерств, чтобы согласовать все детали дальнейшего сотрудничества... Добавлю, что сотрудничество с Deutsche Bahn — это положительный сигнал европейскому бизнесу относительно Украины. Украинцы должны получить современную, комфортную и безопасную дорогу!", - резюмировал Гончарук.

 

Напоминаем, в компании заявили, что наблюдательному совету АО "Укрзализныця" стало известно о подписании Соглашения о намерениях между правительством Украины и железнодорожным оператором Германии Deutsche Bahn о дальнейшем сотрудничестве по развитию Укрзализныци. В Укрзализныце отметили, что подписание этого документа является инициативой и прерогативой правительства Украины.

В компании заявили, что как только наблюдательный совет получит больше информации, этот вопрос будет рассмотрен.

22 января в Давосе (Швейцария) во время экономического форума в присутствии Премьер-министра Украины Алексея Гончарука министр инфраструктуры Владислав Криклий подписал Соглашение о намерении между Министерством инфраструктуры Украины и компанией Deutsche Bahn AG относительно дальнейшего сотрудничества в транспортной отрасли и развития АО "Укрзализныця" .

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил 23 января на Украинском завтраке, что украинская сторона «хочет отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу». При этом он отметил, что хотя политические решения относительно этого уже приняты, о деталях еще надо договариваться, что официальные документы еще должны быть подписаны.

DB E&C - одна из ведущих и крупнейших инженерных компаний в транспортном секторе. В компании работают около 5 тысяч человек из 80 стран.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Укрзализныця, Deutsche Bahn, Алексей Гончарук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Простая привычка, за которую ваше тело скажет вам "спасибо"
02 В Раде хотят сократить время рассмотрения неотложных законопроектов
03 Иран пока не принял решение касательно "черных ящиков" самолета МАУ
04 Динамо разгромило Вардар: видеообзор матча
05 Хербст: Nord Stream 2 могут не запустить и через два года
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рассказал о поездке в Давос
Гончарук рассказал о поездке в Давос
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Назначен замглавы Высшего совета правосудия Украины
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Подполковника харьковской полиции взяли под стражу
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Skoda показала детали новенького кроссовера Vision IN, которые выполнены из хрусталя (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь