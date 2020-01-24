На курорты теперь летать проще: Украина открыла новые маршруты в Грецию

Новости Бизнеса:Украина запустила продажу авиабилетов на семь регулярных маршрутов в Грецию.

Украинский авиаперевозчик SkyUp Airlines открыл продажу билетов на семь регулярных маршрутов из пяти городов Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировали в пресс-службе компании.

Рейсы будут выполняться на греческие курорты Ираклион (остров Крит), Корфу и Закинф. Все рейсы будут иметь статус регулярных, сообщили avianews.com в SkyUp. Шесть из них полностью новые, они не выполнялись авиакомпанией ранее - за исключением линии Киев-Ираклион.

Из Киева рейсы будут выполняться в Ираклион, Корфу и Закинф.

Из Киева в Ираклион рейсы запускаются 25 апреля и сначала будут осуществляться по субботам и воскресеньям. С 26 мая рейсы будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом составит от 3,3 тыс. грн.

С 30 мая из Киева стартуют рейсы на остров Корфу, они будут выполняться каждую субботу. Стоимость билета - от 3,4 тыс. грн. С 31 мая стартуют рейсы до острова Закинф, они будут выполняться еженедельно, стоимость билета - от 3,4 тыс. грн.

Из региональных аэропортов Запорожья, Львова, Одессы и Харькова рейсы будут выполняться только в Ираклион.

Из Львова они стартуют со 2 мая по средам и субботам, стоимость билета - от 3,3 тыс. грн.

Из Запорожья рейсы стартуют 3 мая раз в неделю, с 28 мая - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билета - от 3,2 тыс. грн.

Из Одессы полеты начнутся с 19 мая и будут выполняться по вторникам. Стоимость билета - от 3,4 тыс. грн.

Из Харькова рейсы стартуют со 2 мая и будут выполняться каждую субботу, с 27 мая - по средам и субботам. Стоимость билета - от 3,7 тыс. грн.