Вызов для отчаянных путешественников: места нашей планеты, куда не ступала нога цивилизации (Фото)

1 Здесь и сегодня нога человека ступает крайне редко. Все по причине того, что оказаться здесь - уже поступок, а выжить - настоящий подвиг. Побывать тут может стоить жизни! Плато Укок Затерявшееся на границе России, Китая, Казахстана и Монголии плато Укок не случайно называют зоной покоя, так как оно практически со всех сторон изолировано от внешнего мира горной грядой. Это плоскогорье принадлежит к тем территориям, ландшафт которых с последнего Ледникового периода практически не изменился. Попасть сюда можно только на внедорожнике, исключительно в июле-августе, так как в остальное время перевалы покрыты глубоким слоем снега. Впрочем и в летние месяцы плато не всегда пускает к себе путешественников: из-за обильного таяния снегов подъездные дороги оказываются сильно размыты. На самом плато снега практически не бывает – сильные ветра сносят его в овраги и лощины. Район здесь безлюдный и лишь изредка сюда забредает чабан в поисках пастбищ для скота.

2 Пустыня Руб-эль-Хали Пустыня Руб-эль-Хали, находящаяся в Саудовской Аравии признана самой большой территорией на планете покрытой песками. Ее площадь превосходит Францию, Бельгию и Нидерланды вместе взятые. Многие отчаянные путешественники мечтают покорить бескрайние пустынные просторы, в то время как для бедуинов "обитель молчания" грозная и пугающая стихия. Завораживающая красота этих мест не волнует кочевников – их больше заботит смогут ли они добраться до следующего оазиса. Горе тому путнику, который заблудился в песках Руб-эль-Хали: простирающиеся на сотни километров 300-метровые дюны и изнуряющая жара могут погубить даже самого отважного путешественника. В ходе одной из недавних экспедиций ученым удалось обнаружить в пустыне 31 вид растений и 24 вида птиц. Но для исследователей пока загадка, каким образом живые организмы смогли приспособиться к столь жестким климатическим условиям.

3 Амазонская сельва Несмотря на интенсивную вырубку лесов Амазонская сельва пока остается самым крупным на земле участком дождевого леса. Если сама Амазонка и многие ее притоки изучены, то занимающие тысячи квадратных километров непроходимые джунгли – сплошное белое пятно. Гигантские деревья растут настолько тесно друг к другу, что разглядеть территорию с самолета не представляется возможным. Покорять густые и опасные джунгли мало кто отваживался. Однако совсем недавно бразильские ученые смогли заглянуть внутрь Амазонской сельвы. Возле одного из притоков Амазонки – реки Жавари они обнаружили неизвестное индейское племя. Сделать находку позволили участки расчищенного леса. Увеличенные снимки полученные в результате аэрофотосъемки показали хозяйство туземцев: соломенные жилища, корзинки с маниокой и папайей, а также примитивные орудия труда. Судя по реакции на пролетающий самолет это зрелище для местного племени в диковинку.

4 Тепуи Гвианского нагорья В той части Гвианского нагорья, которая расположилась на территории Венесуэлы есть удивительные скальные образования – столовые горы или тепуи, ставшие прообразом "затерянного мира" Конан Дойля. Тепуи изучаются сравнительно недавно, так как для неподготовленного человека добраться до них и уж тем более взобраться чрезвычайно сложное и опасное предприятие. Сейчас самая высокая из столовых гор – Рорайма, которую целый месяц штурмовала первая экспедиция, уже доступна для туристов. С другими – ученые только знакомятся. Настоящей сенсацией оказался тепуй Сьерра-Неблина. Ученые обнаружили здесь огромное количество эндемичных растений и животных: в их числе лягушки, высиживающие потомство словно птицы и муравьи-гиганты, способные своими челюстями перегрызать мелкие ветки.

5 Сухие долины Антарктиды На, казалось бы, сплошь покрытой снегами и льдами Антарктиде есть сухое место – долина Мак-Мёрдо. Здесь на пощади 8 тыс. кв. км. почти 2 млн. лет не было осадков. Мощные Катабатические ветра, скорость которых достигает 320 км/ч, и скалистые отроги делают это место практически недоступным для человека. При отсутствии снега температуры в -50°C кажутся экстремально низкими. Неудивительно что в этом месте нет жизни за исключением некоторых видов бактерий. Впрочем люди здесь изредка бывают. С 2004 года НАСА использует Сухие долины для испытания спускаемых космических аппаратов, так как условия этих мест максимально приближены к марсианским.

6 Ириан Джая Принадлежащее Индонезии Западное Папуа, которое также называют Ириан Джая одно из наиболее изолированных от цивилизации мест, несмотря, что до Австралии отсюда менее 1000 км. Здесь жизнь течет также как и несколько сотен лет назад: первозданная природа и первобытные племена не очень рады чужакам. Чтобы добраться до Ириан Джая нужно совершить несколько утомительных перелетов, но чтобы углубиться в ее сердце – девственные высокогорные леса, которые являются настоящим раем для зоологов и ботаников, требуется больше чем хорошая физическая форма. Дни напролет дышать влажным и душным воздухом, брести через болота и трясины сквозь нависающий полог растительности сможет далеко не каждый. На удаленном высокогорье живут папуасские племена, которые еще несколько десятилетий назад промышляли каннибализмом и не подозревали о существовании "другого" мира. Здесь в джунглях Западного Папуа в ноябре 1961 года затерялся след Майкла Рокфеллера.