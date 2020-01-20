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Невероятные явления из самых разных уголков планеты, которые хочется увидеть на собственные глаза (Фото)

Смотрите фото (12)
Невероятные явления из самых разных уголков планеты, которые хочется увидеть на собственные глаза (Фото)
12:59 Сегодня Телеграф turizm.mirvokrugnas.com Фото: pixabay.com

Новости путешествия:12 удивительных явлений из разных уголков нашей планеты, в которые трудно поверить с первого взгляда.

  • 1

    Есть люди, которые специально ездят в эпицентр ураганов, чтобы сделать снимки темного неба, показывающие мощь и силу стихии. Они называют себя ловцами молний. Но иногда, чтобы увидеть фокусы природы, достаточно всего лишь выйти из дома и оглянуться по сторонам.

    Кровавый водопад, Антарктида

    Вода окрашивается в красный цвет из-за высокой концентрации в ней железа. Когда вода вступает в контакт с воздухом, она ржавеет и, стекая, оставляет кровавые пятна на льду. Пользователи Reddit шутят, что в древние времена моряки, мягко говоря, удивились бы этому явлению, которому тогда не было объяснения.

  • 2

    Сенот Ангелита

    Это подводная река с деревьями и листьями вдоль берегов. Такой эффект получается из-за того, что на глубине 30 м смешивается соленая и пресная вода. В результате образовался толстый слой сероводорода, который выглядит как настоящая подземная река.

  • 3

    Утренняя Глория

    Этот вид облаков считается редким природным явлением и возникает с сентября до середины ноября в заливе Карпентария на севере Австралии.

  • 4

    Снежные "роллы"

    Это явление возникает в Северной Америке: ветер скручивает снег в идеальные рулоны.

  • 5

    Байкальский дзен

    Такие камни можно встретить на льду Байкала. Днем их нагревает солнце, под камнями тает лед, а ветер создает тонкую ножку, которая потом замерзает.

  • 6

    Скала "Каменная волна"

    Эта горная порода выглядит как высокая океанская волна. Ее высота составляет около 15 м, а длина — примерно 110 м. Скала находится в пустынной местности, в окрестностях города Хайден, Западная Австралия.

  • 7

    Большой одинокий Дуг

    Эта Дугласова пихта — одно из самых больших деревьев в мире. Оно растет в Канаде, на острове Ванкувер. Его высота — 66 м, и Дуг стоит в одиночестве. В 2011 году при заготовке леса его должны были спилить, но Деннис Кронин, который отвечал за вырубку деревьев, поручил его оставить.

  • 8

    Урочище Шушмор

    Урочище Шушмор называют Бермудским треугольником Подмосковья. Впервые эту зону зафиксировал Петр Семенов-Тян-Шанский. Экспедиции, исследовавшие Шушмор, обнаружили здесь магнитные аномалии. В этой зоне можно встретить искривленные стволы деревьев, гигантские кусты папоротника и капище в виде каменной полусферы.

  • 9

    Розовый, или "арбузный", снег в Йосемитском национальном парке

    В природе существует явление, которое называют красным, розовым, "кровавым" или "арбузным" снегом. Вызывают его водоросли хламидомонады, которые любят низкую температуру и активно размножаются на холоде. Они окрашивают снег в оттенки красного и придают ему арбузный вкус. В августе это явление наблюдалось в Йосемитском национальном парке, который поделился новостью об этом в соцсетях.

  • 10

    Дерево с 52-метровой кроной

    На Reddit поделились фотографией дерева, диаметр кроны которого составляет почти 52 м. Это гуанакасте (энтеролобиум круглоплодный), один из национальных символов Коста-Рики. Его особенность применяют в сельском хозяйстве — тень укрывает кофейные плантации, а также используют место под деревом для отдыха скота от жары и его кормления.

  • 11

    "Ледяные яйца", Финский залив

    Фотограф Ристо Маттила сделал снимок "ледяных яиц" на берегу Финского залива. Некоторые из шаров достигали размеров футбольного мяча. Это довольно редкое явление, возникающее при определенной совокупности погодных условий. Нужно, чтобы температура воздуха была чуть ниже нуля, а температура воды — в районе точки замерзания, пляж должен быть пологим, а волны небольшими. Вода обволакивает песчинки и сразу же застывает, формируя шарики льда.

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Все по теме:

Путешествия, Байкал, Антарктида, Финский залив, Удивительно, Невероятные явления.
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