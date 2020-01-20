Невероятные явления из самых разных уголков планеты, которые хочется увидеть на собственные глаза (Фото)

1 Есть люди, которые специально ездят в эпицентр ураганов, чтобы сделать снимки темного неба, показывающие мощь и силу стихии. Они называют себя ловцами молний. Но иногда, чтобы увидеть фокусы природы, достаточно всего лишь выйти из дома и оглянуться по сторонам. Кровавый водопад, Антарктида Вода окрашивается в красный цвет из-за высокой концентрации в ней железа. Когда вода вступает в контакт с воздухом, она ржавеет и, стекая, оставляет кровавые пятна на льду. Пользователи Reddit шутят, что в древние времена моряки, мягко говоря, удивились бы этому явлению, которому тогда не было объяснения.

2 Сенот Ангелита Это подводная река с деревьями и листьями вдоль берегов. Такой эффект получается из-за того, что на глубине 30 м смешивается соленая и пресная вода. В результате образовался толстый слой сероводорода, который выглядит как настоящая подземная река.

3 Утренняя Глория Этот вид облаков считается редким природным явлением и возникает с сентября до середины ноября в заливе Карпентария на севере Австралии.

4 Снежные "роллы" Это явление возникает в Северной Америке: ветер скручивает снег в идеальные рулоны.

5 Байкальский дзен Такие камни можно встретить на льду Байкала. Днем их нагревает солнце, под камнями тает лед, а ветер создает тонкую ножку, которая потом замерзает.

6 Скала "Каменная волна" Эта горная порода выглядит как высокая океанская волна. Ее высота составляет около 15 м, а длина — примерно 110 м. Скала находится в пустынной местности, в окрестностях города Хайден, Западная Австралия.

7 Большой одинокий Дуг Эта Дугласова пихта — одно из самых больших деревьев в мире. Оно растет в Канаде, на острове Ванкувер. Его высота — 66 м, и Дуг стоит в одиночестве. В 2011 году при заготовке леса его должны были спилить, но Деннис Кронин, который отвечал за вырубку деревьев, поручил его оставить.

8 Урочище Шушмор Урочище Шушмор называют Бермудским треугольником Подмосковья. Впервые эту зону зафиксировал Петр Семенов-Тян-Шанский. Экспедиции, исследовавшие Шушмор, обнаружили здесь магнитные аномалии. В этой зоне можно встретить искривленные стволы деревьев, гигантские кусты папоротника и капище в виде каменной полусферы.

9 Розовый, или "арбузный", снег в Йосемитском национальном парке В природе существует явление, которое называют красным, розовым, "кровавым" или "арбузным" снегом. Вызывают его водоросли хламидомонады, которые любят низкую температуру и активно размножаются на холоде. Они окрашивают снег в оттенки красного и придают ему арбузный вкус. В августе это явление наблюдалось в Йосемитском национальном парке, который поделился новостью об этом в соцсетях.

10 Дерево с 52-метровой кроной На Reddit поделились фотографией дерева, диаметр кроны которого составляет почти 52 м. Это гуанакасте (энтеролобиум круглоплодный), один из национальных символов Коста-Рики. Его особенность применяют в сельском хозяйстве — тень укрывает кофейные плантации, а также используют место под деревом для отдыха скота от жары и его кормления.