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Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

Смотрите фото (10)
Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)
02:05 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com

Новости путешествия:На юго-западе Китая, в провинции Юньнань, находится уникальное место – каменный лес Шилинь. Его часто называют "Первым чудом Поднебесной".

  • 1

    По мнению ученых, каменный лес образовался более 200 миллионов лет назад. Раньше на этом месте располагалось море, и оседали толстые слои известняка. Но в результате тектонических движений камни вышли на поверхность. Год за годом вода и ветер придавали все более изысканную форму этим камням, превратив некоторые в фигуры, напоминающие животных, птиц и даже людей.

  • 2

    Более романтическая версия образования каменного леса у местного населения. Согласно легенде, каменный лес появился благодаря богатырю-великану, который очень хотел построить плотину для своего народа. Ночью он стал передвигать огромные камни с помощью инструментов, украденных у местного волшебника. Но когда взошло солнце, магическая сила инструментов пропала, а камни так и остались лежать, разбросаны по всей долин.

  • 3

    Каменный лес Шилинь занимает огромную территорию – общая площадь 350 квадратных километров. Он разделен на семь частей: большие и маленькие каменные леса, каменный лес Naigu, пещера Квифенг, пещера Жиюнь, лунное озеро, длинное озеро, водопады Da Dieshui.

  • 4

    Высокие скалы, кажется, растут прями из земли в виде сталагмитов, многие похожи на окаменелые деревья создавая тем самым иллюзию леса из камня.

  • 5

    С 2007 года две части парка Каменный лес Найгу (乃 古 石林) и Suogeyi Village (所 各 邑 村) занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • 6

    Об этом месте сложено множество легенд, которые передаются здешним народом от поколения к поколению. Каждый год, в 24-й день шестого лунного месяца проводят знаменитый фестиваль факелов, привлекающий сюда десятки тысяч туристов, который включает народные танцы и соревнования по борьбе.

  • 7

    Старой местной поговорке говорится: "Если вы посетили Куньмин, не видя Каменный лес, вы зря потратили время". Действительно, каменный лес является одной из самых важных достопримечательностей провинции Юньнань.

  • 8

    Среди тысяч каменных фигур можно почувствовать себя будто в причудливой волшебной стране. Тут можно включить воображение, и представить себе все что угодно — древние крепости, птиц, животных, цветы, деревья, людей.

  • 9

    В малом каменном лесу множество больших красивых лугов, заросли бамбука, деревьев и горных цветов. Здесь также находятся знаменитые каменные цветы – “Башни, поддерживающие Небо” а также “Поющие камни”.

Подборка, которая поведает вам о самых мистических цивилизациях (Фото)

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Китай, Лес, Путешествия, Шилин, Каменный лес.
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