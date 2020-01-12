Настоящая сказка: каменный лес Шилинь в Китае (Фото)

По мнению ученых, каменный лес образовался более 200 миллионов лет назад. Раньше на этом месте располагалось море, и оседали толстые слои известняка. Но в результате тектонических движений камни вышли на поверхность. Год за годом вода и ветер придавали все более изысканную форму этим камням, превратив некоторые в фигуры, напоминающие животных, птиц и даже людей.
Более романтическая версия образования каменного леса у местного населения. Согласно легенде, каменный лес появился благодаря богатырю-великану, который очень хотел построить плотину для своего народа. Ночью он стал передвигать огромные камни с помощью инструментов, украденных у местного волшебника. Но когда взошло солнце, магическая сила инструментов пропала, а камни так и остались лежать, разбросаны по всей долин.
Каменный лес Шилинь занимает огромную территорию – общая площадь 350 квадратных километров. Он разделен на семь частей: большие и маленькие каменные леса, каменный лес Naigu, пещера Квифенг, пещера Жиюнь, лунное озеро, длинное озеро, водопады Da Dieshui.
Высокие скалы, кажется, растут прями из земли в виде сталагмитов, многие похожи на окаменелые деревья создавая тем самым иллюзию леса из камня.
С 2007 года две части парка Каменный лес Найгу (乃 古 石林) и Suogeyi Village (所 各 邑 村) занесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Об этом месте сложено множество легенд, которые передаются здешним народом от поколения к поколению. Каждый год, в 24-й день шестого лунного месяца проводят знаменитый фестиваль факелов, привлекающий сюда десятки тысяч туристов, который включает народные танцы и соревнования по борьбе.
Старой местной поговорке говорится: "Если вы посетили Куньмин, не видя Каменный лес, вы зря потратили время". Действительно, каменный лес является одной из самых важных достопримечательностей провинции Юньнань.
Среди тысяч каменных фигур можно почувствовать себя будто в причудливой волшебной стране. Тут можно включить воображение, и представить себе все что угодно — древние крепости, птиц, животных, цветы, деревья, людей.
В малом каменном лесу множество больших красивых лугов, заросли бамбука, деревьев и горных цветов. Здесь также находятся знаменитые каменные цветы – “Башни, поддерживающие Небо” а также “Поющие камни”.