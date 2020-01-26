Скачать
Воскресенье, 26.01.2020
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Десятки умерших и сотни заболевших: что происходит в Китае
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Дожди и мокрый снег: синоптики удивили прогнозом погоды
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
Исторический момент в ММА: Сайборг завоевала титулы в четырех промоушенах
26 января - приметы и обряды в Ермилов день
26 января - приметы и обряды в Ермилов день

"Укравтодор" может выпустить еврооблигации в 2020 году

"Укравтодор" может выпустить еврооблигации в 2020 году
10:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:"Укравтодор" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Об этом сообщил руководитель Укравтодора Александр Кубраков в интервью порталу ЦТС.

В частности, Кубраков напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два важных для Укравтодора законопроекта, внеся изменения в бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем разные варианты. Один из них - выпуск еврооблигаций. Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока что планируем в конце первого полугодия", - отметил глава Укравтодора.

В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах

Как известно, 16 января Верховная Рада Украины приняла законопроекты №2661 и №2660, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные 20 млрд грн на ремонт дорог в 2020 году.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Еврооблигации, Укравтодор, Александр Кубраков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как Зеленский отпраздновал свой день рождения: СМИ узнали детали
02 Высокое давление: как добиться нормализации без использования лекарств
03 Кулеба о поздравлении Зеленским Путина: До примирения очень далеко еще
04 Даша Астафьева поделилась жаркими кадрами из новой фотосессии (Фото)
05 Итоги дня 25 января: Наивысший уровень опасности в Китае и землетрясение в Турции
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сенцов о политике: Я – максимально свободный человек
Сильное землетрясение в Турции: число жертв и пострадавших резко возросло
Землетрясение в Турции: число жертв возросло
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Боевики на Донбассе 10 раз обстреляли украинские позиции
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Завтрак у Tiffany, а ужин у Louis Vuitton: именитый бренд открывает ресторан
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь