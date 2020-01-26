"Укравтодор" может выпустить еврооблигации в 2020 году

Новости Бизнеса:"Укравтодор" рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) рассматривает возможность выпуска еврооблигаций для привлечения финансирования на строительство дорог государственного значения в 2020 году.

Об этом сообщил руководитель Укравтодора Александр Кубраков в интервью порталу ЦТС.

В частности, Кубраков напомнил, что на прошлой неделе Верховная Рада проголосовала за два важных для Укравтодора законопроекта, внеся изменения в бюджетный кодекс и бюджет на 2020 год.

"Эти законопроекты дают возможность привлекать на внешних рынках дополнительное финансирование. Мы рассматриваем разные варианты. Один из них - выпуск еврооблигаций. Мы будем еще консультироваться с Минфином, когда и как нам лучше это сделать. Но пока что планируем в конце первого полугодия", - отметил глава Укравтодора.

Как известно, 16 января Верховная Рада Украины приняла законопроекты №2661 и №2660, которые позволят привлечь дополнительные внебюджетные 20 млрд грн на ремонт дорог в 2020 году.