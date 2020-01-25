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В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах

В "Укравтодоре" рассказали о состоянии проезда на дорогах
12:33 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В "Украдтодоре" говорят, что на дорогах госсударственного значения работают почти 150 тысяч единиц техники.

Сотрудники "Укравтодора" проводят работы по нанисению на дорожное покрытие противоголедных смесей. Об этом идет речь на странице "Укравтодора" в Фейсбук. 

Как говорится в сообщении, по состоянию на 25 января по всей территории Украины без осадков, только в Сумской и Донецкой областях небольшой дождь. Дорожное покрытие атодорог госсударственного значения в основном сухое. Только в Донецкой области местами гололедица. 

В "Укравтодоре" говорят, что проводятся работы по обработке дорог противоголедными материалами. В первую очередь обрабатываются спуски и подъемы, участки дорог на которых есть повороты, а так же мосты.

"Укравтодор" планирует построить 9 объездных путей в 2020 году

К работам привлекли порядка 147 едениц техники и свыше 200 рабочих. 

Напомним, Украина с 1 марта начнет "масштабное строительство" инфраструктурных объектов.

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Транспорт, Дороги, Укравтодор, Дороги госзначения.
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