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"Укравтодор" планирует построить 9 объездных путей в 2020 году

"Укравтодор" планирует построить 9 объездных путей в 2020 году
13:35 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В госагенстве уверены, что строительство этих дорог освободит города от транзитного трафика.

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020 году планирует строительство и реконструкцию 9 объездных путей общей протяженностью 101,5 км.

Как сообщила пресс-служба госагентства, в частности, планируется продолжить строительство Северной объездной г. Житомир, Северной объездной г. Ривне, Юго-Западной объездной г. Полтава, Южной объездной г. Днепр, объездной дороги г. Дунаевцы (на участке между Черновцами и Хмельницким).

Также начнутся работы по строительству Северной объездной г. Львов и Северной объездной г. Тернополь.

Укравтодор отчитался о ситуации на дорогах

Отмечается, что во время строительства одного из приоритетных объектов 2020 года - скоростного шоссе Н-31 Днепр - Решетиловка планируется построить объездную города Кобеляки в Полтавской области.

Также в планах строительство объездной города Берегово, что позволит значительно повысить привлекательность Украины на рынке международных автомобильных перевозок.

Кроме того, по данным пресс-службы, в этом году "Укравтодор" готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для дополнительных объездных дорог: Юго-Восточная объездная г. Дубно, Северо-Западная объездная г. Хмельницкий, Северная объездная г. Белая Церковь, объездная дорога г. Стрый, объездная г. Кременчуг с мостом через реку Днепр.

Как сообщалось ранее,  "Укравтодор" планирует в течение трех лет восстановить 7 тыс. км дорог государственного значения, которые находятся в аварийном состоянии.

Напомним, в среду, 15 января, Кабинет министров принял стратегию по ремонту дорог в Украине на 2020 год.

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Дороги, Укравтодор, Ремонт дорог.
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