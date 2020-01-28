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Популярная авиакомпания ввела автоматическую регистрацию на рейс

Популярная авиакомпания ввела автоматическую регистрацию на рейс
13:53 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Венгерский лоукост Wizz Air ввел услугу автоматической регистрации на рейс и отправки посадочных талонов.

Авиакомпания Wizz Air ввела услугу автоматической регистрации на рейс Auto Check-In и отправки посадочных талонов. Об этом сообщает avianews.com.

При добавлении ее в бронирование, система авиакомпании зарегистрирует пассажиров, для которых активирована услуга, за 50 часов до вылета. Стоимость услуги составляет 1,5 евро с каждого путешественника.

После добавления автоматической регистрации в бронирование система запросит номера телефонов пассажиров при перелете в границах шенгенской зоны, а также паспортные данные при полетах между Шенгеном и третьими странами.

Сейчас эти данные клиенты Wizz Air должны вводить во время самостоятельной ручной регистрации.

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Самостоятельная регистрация на рейс останется бесплатной. Она открывается за 30 дней до вылета на сайте авиакомпании для пассажиров, оплативших выбор мест, и за 48 часов до вылета для остальных.

Закрывается регистрация через интернет за 3 часа до времени вылета рейса по расписанию.

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Регистрация, Авиакомпания, Wizz Air, Auto Check-In.
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