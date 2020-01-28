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"Укрнафта" решила пойти на встречу "Укрэнерго-Трейду"

"Укрнафта" решила пойти на встречу "Укрэнерго-Трейду"
15:06 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Twitter

Новости Бизнеса:"Укрнафта" простила многомиллионный штраф еще одной компании с орбиты "Привата".

"Укрнафта" заключила мировое соглашение с ООО "Укрэнерго-Трейд", в рамках которого полугосударственная компания отказалась от требования 22,7 млн грн штрафов и пени по долгу за природный газ.

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на копию мирового соглашения.

Отмечается, что спор начался в 2018 году из-за долга ООО "Укрэнерго-Трейд" по 3 контрактам покупки природного газа, подписанным в мае 2016 года. Чистый долг составлял 72 млн грн, а начисленные штрафы и пени за несвоевременную оплату долга - 22,7 млн грн.

Подчеркивается, что до 1 ноября 2019 года "Укрэнерго-Трейд" погасил чистый долг.

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"Укрнафта" отказалась от претензий на 22,7 млн грн от "Укрэнерго-Трейд" в ответ на якобы зеркальный отказ этой компании от своих претензий к "Укрнафте".

"При этом претензии "Укрэнерго-Трейд" к "Укрнафте" были заявлены уже после того, как стороны сообщили суду о планах заключить мировое соглашение", - пишет enkorr.

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Газ, Укрнафта, Соглашение, "Укрэнерго-Трейд".
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