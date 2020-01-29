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Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку

Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку
12:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Бизнеса:Документы на увольнение Евгения Кравцова уже поступили в Кабмин.

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.

Об этом сообщил информированный источник в Министерстве инфраструктуры Украины.

По словам источника, набсовет передал документы на увольнение Кравцова в Кабинет министров Украины, который должен утвердить это решение.

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Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.

27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" завершит рассмотрение увольнения Кравцова в течение нескольких недель.

Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, срок его контракта истекает в 2021 году.

Напомним, в течение следующих 6 лет будет модернизировано более 2 тысяч локомотивов "Укрзализныци".

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Укрзализныця, Мининфраструктуры, Евгений Кравцов.
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