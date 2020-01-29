Руководитель "Укрзализныци" подал в отставку

Наблюдательный совет акционерной компании "Укрзализныця" принял отставку руководителя компании Евгения Кравцова согласно поданному им ранее заявлению.
Об этом сообщил информированный источник в Министерстве инфраструктуры Украины.
По словам источника, набсовет передал документы на увольнение Кравцова в Кабинет министров Украины, который должен утвердить это решение.
Как сообщалось ранее, в конце декабря 2019 года Кравцов заявил, что написал заявление об уходе из "Укрзализныци" для работы в государственном секторе.
27 января министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что наблюдательный совет "Укрзализныци" завершит рассмотрение увольнения Кравцова в течение нескольких недель.
Кравцов возглавил "Укрзализныцю" в январе 2019 года, срок его контракта истекает в 2021 году.
Напомним, в течение следующих 6 лет будет модернизировано более 2 тысяч локомотивов "Укрзализныци".