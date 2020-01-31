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Владелец Amazon Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут

Владелец Amazon Джефф Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут
10:22 Сегодня Телеграф Экономическая правда

Новости Бизнеса:Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут.

Акции компании самого богатого человека в мире Безоса - Amazon.com Inc. выросли на 12% до 2100 долларов в расширенной торговле в Нью-Йорке, сразу после того, как крупнейшая в США компания электронной коммерции опубликовала результаты четвертого квартала. Результаты отчета полностью изменили оценки Уолл-стрит.

Безос, уже самый богатый человек в мире, прибавил к своему состоянию 13,2 миллиарда долларов примерно за 15 минут. По текущей цене его собственный капитал составляет около 129,5 миллиардов долларов, согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, сообщает издание

Безосу 56 лет, ему принадлежит около 12% акций Amazon, составляющих основную часть его состояния. Его собственность на Blue Origin составляет около 6,2 миллиарда долларов. Поздний всплеск в четверг прибавил более 90 миллиардов долларов к рыночной стоимости Amazon, превысив 1 триллион долларов.

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Не только Безос стал богаче в четверг, но и его бывшая жена, с которой они не так давно развелись и которая также владеет акциями компании. У его бывшей жены, Маккензи Безос, 49 лет, также есть основания для празднования, поскольку она владеет около 4% в Сиэтле. Она начала день как 24-й человек в мире с состоянием в 37,1 миллиарда долларов.

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Amazon, Миллиардер, Джефф Безос, Amazon.com Inc.
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