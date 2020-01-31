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В прошлом году больше половины железнодорожных билетов продали онлайн

В прошлом году больше половины железнодорожных билетов продали онлайн
13:22 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Укрзализныця

Новости Бизнеса:"Укрзализныця" в 2019 году увеличило реализацию билетов через онлайн-сервисы на 10% – до 30,4 млн билетов, или 57% от их общего объема.

За 2019-й год "Укрзализныця" реализовала через онлайн-сервисы 30,4 миллионов билетов, то есть 57% от общего объема, в течение прошлого года продажа билетов онлайн вырос на 10%.ворится в сообщении на сайте компании. 

Помимо того, отмечает УЗ, с введением оформления через интернет льготных проездных документов для лиц с инвалидностью за минувший год было оформлено почти 16,7 тыс. таких билетов.

"Кроме того, онлайн можно заказать специально оборудованный вагон для перевозки лиц с инвалидностью, которые передвигаются на колясках, с последующим оформлением билетов в кассе. Уже обработано 38 подобных заказов", - отметили в пресс-службе компании.

Укрзализныця планирует повышать цены на билеты каждый месяц

В "Укрзализныци" также отчитались о расширении перечня международных поездов, билеты на которые можно приобрести без посещения кассы.

"Сейчас это все поезда и вагоны "Укрзализныци", которые курсируют в сообщении Украина - Польша. В течение 2019 года 333,5 тыс. мест было оформлено именно через интернет, что на 15% больше, чем в 2018 году", - отметили в компании.

В Укрзализныце посчитали, сколько нужно средств для обновления локомотивов

Указанные изменения вводятся в рамках проекта "Навстречу клиенту" и нацелены на повышение уровня удовлетворенности тех, кто пользуется услугами "Укрзализныци".

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Укрзализныця, Билеты, Поезда, Онлайн-сервисы, Билеты онлайн.
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