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Укргазбанк присоединился к госпрограмме "Доступные кредиты"

Укргазбанк присоединился к госпрограмме "Доступные кредиты"
15:11 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:В программе по обеспечению бизнеса доступными кредитными ресурсами уже участвуют два госбанка.

Государственный Укргазбанк подписал соглашение с Фондом развития предпринимательства об участии в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" (программа дешевых кредитов на начало и развитие собственного дела).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Фонд развития предпринимательства (ФРП) в четверг, 30 января, подписал с Укргазбанком первый договор о государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%". Таким образом, государственная программа, созданная по инициативе президента Владимира Зеленского, уже имеет надежного партнера в лице Укргазбанка, который поможет обеспечить малых предпринимателей доступными финансовыми ресурсами для развития своего дела", - говорится в сообщении.

В Минфине добавили, что аналогичные соглашения Фонд вскоре подпишет с другими крупными банками.

Напомним, ПриватБанк открыл прием заявок предпринимателей и представителей малого бизнеса на получение льготных кредитов в рамках новой государственной программы стимулирования бизнеса "Доступні кредити 5-7-9%".

3 декабря президент Владимир Зеленский анонсировал государственную программу "Возвращайся и оставайся" цель которой вернуть украинцев из-за рубежа.

14 января Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом за закон об изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которыми создается Фонд развития предпринимательства.

Кабмин согласовал частичную приватизацию Укргазбанка

21 января президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020, которые предусматривают выделение 2 миллиардов гривен для запуска программы кредитов под 5, 7 и 9 процентов для поддержки малого и среднего бизнеса.

24 января Кабмин одобрил начало программы доступных кредитов для малого бизнеса с 1 февраля.

По оценкам Министерства финансов принять участие в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2020 году смогут около 50 тысяч заемщиков.

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Минфин, Укргазбанк, Доступні кредити, Доступные кредиты.
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