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"Это - чистая коррупция": Милованова "поразил" финотчет "Аграрного фонда"

"Это - чистая коррупция": Милованова "поразил" финотчет "Аграрного фонда"
17:09 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:Милованов обвинил "Аграрный фонд" в предоставлении недостоверной информации.

ПАО "Аграрный фонд" предоставлял недостоверную информацию о своем финансовом состоянии. Так, несмотря на заявленный баланс предприятия в 7,4 млрд грн, проверка показала, что фактический баланс составил 2,9 млрд грн.

Об этом сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов во время отчета и.о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд" Ивана Барышева.

"Я предварительно посмотрел отчет, который меня просто поразил. На бумаге баланс - 7,4 млрд грн, а фактически - 2,9 млрд грн. На бумаге прибыль за год - 16 млн грн, фактически - минус 1,5 млрд грн... Это - чистая коррупция", - сказал Милованов.

Он отметил также просроченные кредиты - Укргазбанку 183 млн грн, в том числе пеня и штрафы 80 млн, а также Укрэксимбанку - 380 млн грн, в том числе пеня и штрафы 110 млн.

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Министр также обратил внимание на завышенную на 20% цену на имеющиеся товарные запасы.

"Новый руководитель вычищает предприятие и передает всю информацию о злоупотреблениях и хищениях предшественников в правоохранительные органы", - написал Милованов в презентации видеоотчета.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров в конце октября 2019 года уволил Андрея Радченко с должности главы ПАО "Аграрный фонд".

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15 ноября 2019 года Кабинет министров назначил Ивана Барышева и.о. председателя правления ПАО "Аграрный фонд".

29 ноября Барышев заявил, что экс-председатель Аграрного фонда Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия при увольнении.

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Аграрный фонд, Коррупция, Тимофей Милованов.
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