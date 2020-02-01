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Эпидемия коронавируса: польская авиакомпания прекращает авиасообщение с Китаем

Эпидемия коронавируса: польская авиакомпания прекращает авиасообщение с Китаем
07:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Telegraf EPA

Новости Бизнеса:Польская авиакомпания LOT прекращает полеты в Китай из-за коронавируса.

Польская авиакомпания LOT с 31 января до 9 февраля приостанавливает осуществление перелетов в Китай в связи с распространением нового коронавирус (2019-nCoV).

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"В связи с заявлением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно распространения коронавирус (2019-nCoV) и после консультаций с министерством здравоохранения и штабом, который действует при канцелярии председателя Совета министров, руководство польской авиакомпании LOT приняло решение о временной приостановке авиарейсов в Пекин до 9 февраля этого года", - говорится в заявлении.

По информации компании, в пятницу из Варшавы в Пекин отправится самолет, чтобы привезти в Польшу остальных членов экипажа LOT, которые остаются в Китае, а также пассажиров - граждан Польши и других стран ЕС.

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Как сообщалось, поляки, которые находились в китайском Ухане, в пятницу должны были вернуться в Европу на борту французского самолета.

В настоящее время количество зараженных коронавирусом в мире достигло 9820 человек, из них 9692 — на территории Китая. Погибло 213 человек.

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Китай, Эпидемия, Вирус, Лот, Коронавирус.
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