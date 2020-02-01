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Смертельный вирус: в США ввели чрезвычайную ситуацию

Смертельный вирус: в США ввели чрезвычайную ситуацию
00:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:Алекс Азар объявил чрезвычайную ситуацию в США в сфере здравоохранения из-за коронавируса.

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар объявил чрезвычайную ситуацию в США в сфере здравоохранения, которая предусматривает, в том числе определенные ограничения для путешествий и карантин для тех, кто вернулся из провинции Хубэй.

Об этом говорится в сообщении в пятницу американского центрального телеканала Fox News.

"Начиная с 17 часов 2 февраля граждане США, которые вернулись с (китайской – ред.) провинции Хубэй, должны быть помещены под 14-дневный карантин, а американцам, которые находились в других регионах Китая, будет поручено самостоятельно контролировать появление возможных симптомов", - приводит телеканал слова министра.

Азар также заявил, что президент Трамп вводит временный запрет для въезда в США иностранных граждан, которые представляют риск передачи вируса.

В то же время, начиная с воскресенья, рейсы из Китая в США будут приниматься только в семи американских аэропортах, оборудованных для обследования пассажиров на предмет симптомов вируса.

 

Американские авиакомпании Delta Air Lines и American Airlines уже приостановили рейсы между США и Китаем – вслед за несколькими другими международными авиакомпаниями, которые сделали подобные заявления ранее.

Напомним: в четверг Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила чрезвычайную ситуацию в связи с выявлением случаев заражением вируса от человека к человеку не только в Китае, но во многих странах мира.

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Китай, США, Эпидемия, Коронавирус, Алекс Азар.
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