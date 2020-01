Смертельный вирус: в США ввели чрезвычайную ситуацию

Министр здравоохранения и социального обеспечения США Алекс Азар объявил чрезвычайную ситуацию в США в сфере здравоохранения, которая предусматривает, в том числе определенные ограничения для путешествий и карантин для тех, кто вернулся из провинции Хубэй.

Об этом говорится в сообщении в пятницу американского центрального телеканала Fox News.

"Начиная с 17 часов 2 февраля граждане США, которые вернулись с (китайской – ред.) провинции Хубэй, должны быть помещены под 14-дневный карантин, а американцам, которые находились в других регионах Китая, будет поручено самостоятельно контролировать появление возможных симптомов", - приводит телеканал слова министра.

Азар также заявил, что президент Трамп вводит временный запрет для въезда в США иностранных граждан, которые представляют риск передачи вируса.

В то же время, начиная с воскресенья, рейсы из Китая в США будут приниматься только в семи американских аэропортах, оборудованных для обследования пассажиров на предмет симптомов вируса.

As part of the Administration’s work to protect Americans and respond to the 2019 Novel #Coronavirus outbreak, today I signed a public health emergency declaration. pic.twitter.com/cpQzmgu9VI

— Secretary Alex Azar (@SecAzar) January 31, 2020